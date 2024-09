A atuação de um militar do Corpo de Bombeiros e cinco brigadistas durante um incêndio evitou a morte de animais em Itabirito, na Região Central de Minas Gerais. As chamas chegaram bem perto de residências na noite desta sexta-feira (13/9).

Ao Estado de Minas, o sargento dos Anjos explicou que a linha de fogo ficou situada em uma área de pasto entre os bairros Santa Tereza e Monte Sinai. A corporação chegou ao local por volta das 18h40 e levou cerca de uma hora para eliminar o incêndio.

“Inicialmente, os trabalhos ficaram concentrados em salvar quatro vacas que estavam presas em uma área cercada no pasto. Caso contrário, elas poderiam morrer queimadas ou em decorrência da grande quantidade de fumaça. Sem falar que havia risco de elas machucarem quem estivesse combatendo as chamas, pois estavam desorientadas. Então, cortamos a cerca de arame para que as vacas saíssem”, informou o militar.

Com os animais livres de risco, os trabalhos se concentram em evitar que as chamas atingissem as residências. Para isso, o militar e os brigadistas também utilizaram abafadores nos pontos mais críticos. Ainda de acordo com o sargento, o fogo queimou uma área aproximada de 2.100 m². Ninguém ficou ferido.