Um vídeo, compartilhado nas redes sociais, levou o Corpo de Bombeiros de Divinópolis, na Região Centro-Oeste de Minas, a resgatar um carro e uma caminhonete que tinham sido roubados dentro da Cachoeira do Caixão, que fica no rio Itapecerica, no Bairro Candelária.





O vídeo, segundo os bombeiros, mostrava os veículos debaixo d'água. Para realizar as buscas, nessa segunda-feira (29/7), o Corpo de Bombeiros precisou desobstruir o acesso para que um caminhão-guincho conseguir chegar ao local onde estavam os veículos.





Para chegar até os automóveis os bombeiros utilizaram uma roupa especial, chamada de “roupa sêca”. Com a vestimenta, o militar não tem contato com a água, já que havia risco de ter havido derramamento de combustível, além da poluição.

“Este equipamento de proteção individual protege o mergulhador do contato com a água; do frio, ou seja, dá um conforto térmico; e também protege contra abrasão e perfuração”, conta o cabo Augusto Ribeiro. Foram mais de sete horas de trabalho para a retirada dos veículos da água.





Investigação





A Polícia Civil foi acionada. Os investigadores informaram que os dois veículos tinham sido roubados em em novembro e dezembro de 2023. Os carros foram recolhidos para o pátio da Delegacia de Divinópolis, onde passarão por vistoria e perícia.

“Ainda não há suspeitos do crime. As investigações prosseguem e a população pode contribuir com denúncias anônimas via Disque Denúncia 181, sendo garantido o sigilo das informações, que são repassadas aos órgãos policiais”, informou um policial civil.