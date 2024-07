O carro atingido pela carreta carregada de cimento, que tombou no Anel Rodoviário, na altura do Viaduto São Francisco, em Belo Horizonte, teve perda total. Um trailer foi destruído. O caminhão atingiu uma casa e três veículos e complicou o trânsito na manhã desta quinta-feira (25/7).

O prejuízo é ainda maior, porque a proprietária do veículo, Izabel Cristina, de 35 anos, afirma que não tem seguro do carro, um Chevrolet Corsa de 2008. "Meu carro acabou. Ele é avaliado em quase R$ 26 mil. O carro do meu vizinho está arranhado e o trailer que fica aqui em frente destruiu tudo", diz.

Ela conta que conversou com o motorista, que a informou que representantes do seguro da carga e do caminhão estavam indo até a residência dela para resolver a situação agora pela manhã. "Eu não posso ficar no prejuízo, porque dependo do carro para trabalhar. Sou entregadora", desabafa.

Izabel mora na região há sete anos e diz que esse é o quarto acidente em um período de um ano, sendo desta vez o pior. "Ouvimos um barulho muito alto. Levantamos para ver o que era e tinha muita fumaça. Conseguia ouvir o alarme do carro e pensei que alguém tinha esbarrado, quando fui lá o caminhão estava tombado na porta de casa", afirma.

Proprietária do veículo Izabel Cristina Jair Amaral/EM/D.A.Press

Trailer atingido

Outra pessoa que saiu prejudicada pelo acidente envolvendo carreta carregada de cimento, no Anel Rodoviário, é Gleida Grazielle, que teve o trailer onde vendia hambúrguer todo destruído com a colisão. "Esse é o terceiro acidente, agora atingiram (trailer)", diz.

Gleida não sabe se os responsáveis pela carreta irão arcar com o prejuízo. O trailer já estava fechado há um ano, mas havia intenção de reabrir. "Esse dia comentei com a minha irmã para gente voltar com o trailer, ela falou que tivemos um livramento, ainda bem que a gente não voltou", ressalta.

Proprietária do trailer destruído Gleida Grazielle Jair Amaral/EM/D.A.Press



Acidente



De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o acidente ocorreu por volta das 3h30 no sentido Rio de Janeiro, cerca de 200 metros da alça de acesso. O trânsito chegou a ficar fechado em ambos os sentidos para destombamento do veículo.





Os bombeiros foram acionados por volta de 4h30 e o motorista foi encontrado fora do caminhão sem ferimentos. Um pequeno vazamento de combustível do veículo tombado em consequência do impacto.