O pequeno Murilo Martins, de 7 anos, fez jus ao ditado que diz: "criança tem imaginação fértil". Preocupado com a sua mãe, que trabalha em motocicleta como entregadora de uma pizzaria de Frutal, no Triângulo Mineiro, ele pediu, por meio de um desenho, para que os motoristas tenham cuidado com ela. A arte o representa ao lado do irmão e da mãe, em meio a corações, nuvens e uma árvore, e destaca a frase: 'Cuidado com a mamãe'.





Emocionada com a criatividade do filho, Lilia Martins pregou o desenho no compartimento em que transporta as pizzas. A imagem viralizou nas redes sociais, com milhares de curtidas e comentários em grupos de moradores de Frutal.





"Ontem, mais cedo, como de costume, fui até a casa dos meus pais para conversar com eles, antes de começar a trabalhar. Então eu comentei sobre o roubo da motocicleta do rapaz que também trabalha como entregador e disse que estava com um pouco de medo, pois trabalho à noite (...) mas tenho dois filhos pra sustentar, pois sou mãe e pai e, por isso, com fé em Deus eu vou pra cima", conta Lilia, sobre o início da ideia do filho.





Em seguida, ela disse que foi fazer uma entrega perto da casa dos seus pais. "E passei lá novamente para falar para o meu filho que o amava. Foi quando ele falou: 'mamãe, na volta passa aqui que quero te dar algo'. E eu falei: 'tudo bem filho, eu passo sim'. Então, quando passei lá novamente, ele me deu esse desenho".





Emocionada, ela continua: "Eu nunca esperava por isso! Eu chorei muito, muito mesmo, quando eu vi esse desenho; me emocionei demais. A iniciativa dele me motivou e me deu forças para continuar e não desistir", finalizou.