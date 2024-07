A visita guiada à mais antiga necrópole da capital, o Cemitério do Bonfim, na Região Noroeste de BH, tem inscrições abertas para quem deseja viver a experiência de conhecer o local. Cercado de lendas e mistérios, o Bonfim guarda muito da história e memória da capital mineira em jazigos que são verdadeiras obras de arte. Neste mês, a visita será neste domingo (28/7), às 9h.

Para se inscrever, basta acessar este link ou enviar e-mail para visitascemiteriodobonfim@gmail.com. O tema do passeio será "Arte e artistas no espaço cemiterial". A guia será a historiadora e professora Marcelina das Graças de Almeida, da Escola de Design da Universidade Estadual de Minas Gerais (UEMG). Durante a visita, as histórias e memórias guardadas nos túmulos são exploradas e compartilhadas com os visitantes. A participação é gratuita, e há limite de 40 pessoas por visitação.



No cemitério também estão enterrados personagens históricos como Raul Soares, Julia Kubitschek e Roberto Drummond, figuras ilustres, que participaram da vida social, política e cultural da cidade.



Considerado um museu a céu aberto, é bom que o visitante vá preparado, já que o passeio dura cerca de duas horas e é realizado quase todo o tempo sob o sol, então é importante proteger-se; óculos, chapéu, protetor solar e sombrinha são bem-vindos.

Licitação para reforma

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) abriu o processo de licitação para a reforma do Cemitério do Bonfim. O documento dispõe sobre a contratação de uma empresa para realizar a restauração da mureta interna, muro externo e o vestiário do local. Interessados em participar devem entregar as propostas exclusivamente pela internet até às 13h59 desta quinta-feira (25/7), mesmo dia em que ocorrerá a abertura das propostas e sessão de lances, a partir das 14h.

O edital estima o custo da obra em R$ 3,4 milhões e o serviço será supervisionado pela Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap), com prazo de execução de 300 dias corridos, contados a partir da emissão da ordem de serviço.

Segundo o Executivo municipal, os serviços compreendem, instalações de canteiro, demolições e remoções, trabalhos em terra, estruturas de concreto, alvenarias e divisões, cobertura em telha metálica, impermeabilizações, instalações hidrossanitárias, instalações elétricas, serralheria, revestimentos, pisos e soleiras, pintura e drenagem, dentre outros.

Próximas visitas

- 28 de julho

- 25 de agosto

- 29 de setembro

- 20 de outubro

- 24 de novembro

