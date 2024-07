A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) deflagrou operação para cumprimento de mandados de busca e apreensão e prisão em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nesta terça-feira (23/7). Três suspeitos são procurados pelo homicídio de uma advogada e seu cliente em abril deste ano. As pessoas ainda estão foragidas.





A advogada de 54 anos e um homem de 32, foragido da Justiça, foram mortos na manhã de 13 de abril, no Bairro Parque Maracanã, em Contagem. O casal voltava de um baile funk no Bairro Serra, na Região Centro-Sul da capital.





Eles foram assassinados enquanto desembarcavam de um carro de aplicativo. De acordo com o boletim de ocorrência, registrado na época do crime, o veículo em que as vítimas estavam foi fechado por outro carro, e dois homens armados saíram e fizeram os disparos.





No início de junho, um homem suspeito de envolvimento na emboscada foi preso pela Diretoria de Inteligência (DINT) e pelo Grupamento Especializado em Recobrimento (GER) da Polícia Militar (PM). Ele seria o chefe do tráfico no Aglomerado Frigo Diniz, em Contagem.





De acordo com os militares, o homem ainda teria um “histórico criminal de extrema violência”. Na ocasião, ele tinha um mandado de prisão em aberto, referente a uma condenação por tráfico de drogas, com pena estipulada em 16 anos no regime fechado.





A Polícia Civil informou que mais informações sobre a operação desta manhã serão repassadas durante coletiva de imprensa no Departamento Estadual de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), nesta quarta-feira (24/7), às 14h30.