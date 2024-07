Um acidente envolvendo uma carreta e dois carros complicou o trânsito nesta manhã de sexta-feira (19), na Fernão Dias, altura do km 287, em Betim, cidade da Grande BH.

Segundo Arteris, concessionária do trecho, o acidente ocorreu por volta das 9h, e deixou 3 km de congestionamento no sentido São Paulo, da BR-381.

Vídeo que circula nas redes sociais mostra a carreta atravessada na pista fechando os dois carros. Eles seguiam na faixa do meio e da esquerda, quando foram atingidos. Em decorrência do acidente, a carreta ocupa três faixas. Os carros optam por passar no acostamento para fugir do congestionamento.

Não há informações de feridos. A concessionária informou que a via já foi liberada.