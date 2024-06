A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) prendeu um idoso, de 79 anos, suspeito de matar o filho, de 43, a facadas em Arcos, na Região Centro-Oeste do estado, na manhã desta sexta-feira (28/6). À polícia, o homem confessou o crime e alegou legítima defesa.





Ele foi encontrado no Terminal Rodoviário da cidade com duas facas pouco tempo após o crime. Ao ser detido, não deu detalhes sobre o ocorrido. Contou apenas que o filho estava agressivo e havia ingerido bebida alcoólica em excesso.





Ainda conforme a PMMG, nenhum dos dois tinha passagens criminais.





O crime





De acordo com as informações da polícia, o homicídio aconteceu após um desentendimento familiar. A motivação não foi detalhada pelo pai da vítima, que limitou-se a falar do comportamento agressivo do filho que estava bêbado.





O Corpo de Bombeiros (CBMMG) socorreu a vítima, a levou para o hospital da cidade, contudo, ela não resistiu.





O suspeito foi levado para a delegacia onde permanece sob custódia.





*Amanda Quintiliano especial para o EM