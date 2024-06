O inverno começou na tarde dessa quinta-feira (20/6) e, com ele, o friozinho. O primeiro fim de semana da estação em Minas Gerais será de frio pela manhã e à noite e temperaturas elevadas na parte da tarde. Algumas regiões podem ter chuva fraca.

Nesta sexta-feira (21/6), pode haver chuvisco ou chuva fraca no leste de Minas Gerais devido à intensificação da passagem de umidade do oceano para o interior do continente. Na Zona da Mata, o dia amanheceu com nevoeiro. Já no Sul do estado, há possibilidade de geadas em pontos isolados. No restante do estado, o dia será de sol com poucas nuvens e baixos índices de umidade à tarde.

A grande amplitude térmica, que representa a diferença entre as temperaturas mínimas e máximas registradas em um mesmo dia, é uma característica da época do ano. Em Minas, a condição climática pode ser observada em várias regiões. Isto porque, no Sul do estado, a temperatura mais baixa registrada nesta sexta foi de 3,9°C, em Caldas, às 7h, e a máxima pode chegar a 32°C no Norte, Noroeste, Zona da Mata, Vale do Rio Doce e Vale do Mucuri.

Segundo o meteorologista Ruibran dos Reis, o tempo na Região Metropolitana de Belo Horizonte será marcado pela amplitude térmica. As temperaturas do primeiro fim de semana do inverno tendem a se manter no restante da estação.

“O primeiro fim de semana do inverno vai ser com sol entre nuvens em todos os municípios da Grande BH. A circulação marítima vai trazer nebulosidade do Oceano Atlântico, mas não haverá chuvas na capital”, diz o especialista.



Na capital, a previsão é de céu claro a parcialmente nublado com tempo seco, à tarde e frio à noite. De acordo com a Defesa Civil de BH, a temperatura mínima registrada foi de 13,6°C, com sensação térmica de 7,8°C, às 7h, e a máxima pode chegar a 27°C. A umidade relativa mínima do ar fica em torno de 30% à tarde.

Sábado

Amanhã, a previsão é que o dia seja de céu parcialmente nublado com possibilidade de chuvisco ou chuva fraca no Jequitinhonha, Vale do Mucuri e Vale do Rio Doce, de acordo com o Inmet. Na Zona da Mata, o céu fica parcialmente nublado com névoa úmida na e nas demais regiões, haverá céu claro a parcialmente nublado com névoa seca. A temperatura mínima esperada é de 4°C no Sul de Minas e a máxima pode chegar a 32°C.

Em Belo Horizonte, o sábado deve ser de céu claro a parcialmente nublado com névoa seca. A temperatura máxima esperada é de 27°C e a mínima, de 14°C.

Domingo

Já no domingo (23/6), o dia também deve ser de céu parcialmente nublado com possibilidade de chuvisco ou chuva fraca no Jequitinhonha, Vale do Mucuri e Vale do Rio Doce. Na Zona da Mata, na Região Metropolitana de Belo Horizonte e no Norte de Minas, o céu deve ficar claro a parcialmente nublado. Nas demais regiões, o fim de semana encerra com céu claro a parcialmente nublado e névoa seca. A temperatura segue estável em todo o estado, com previsão mínima de 4°C no Sul de Minas e máxima de 32°C.

Na capital, o domingo deve ser de céu claro a parcialmente nublado com névoa seca. A temperatura máxima esperada é de 27°C e a mínima, de 14°C.

Temperaturas acima da média

Em Minas Gerais, a previsão é que o inverno mantenha características semelhantes ao outono, ou seja, predomínio de céu claro, grande amplitude térmica diurna (manhãs frias e tardes com temperaturas mais elevadas), chuvas escassas e baixos índices de umidade à tarde, abaixo de 30%. Os meses de inverno representam o período mais seco do ano, o que favorece a piora na qualidade do ar, assim como, para a propagação de incêndios e queimadas.

De acordo com a empresa de consultoria meteorológica Nottus, o inverno de 2024 não deve registrar chuvas em Minas e terá temperaturas elevadas. A previsão indica que as principais baixas na temperatura devem ocorrer em julho e, de forma esporádica, nos demais meses da estação.

Na capital, o número de dias quentes será maior do que dias mais frios. Ao longo da estação, as temperaturas mínimas devem ficar entre 5°C e 18°C, enquanto as máximas podem chegar à casa dos 30°C. De acordo com a previsão da Nottus, as temperaturas devem cair de forma mais expressiva entre julho e agosto, mas, ainda ficam acima da média.