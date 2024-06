Mais de 86% das cidades de Minas Gerais estão sob alerta para baixa umidade, válido até às 19h desta quarta-feira (19/6), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Destas, 30 cidades das regiões do Triângulo e Alto Paranaíba (veja lista abaixo) terão índices de 20 a 12% da umidade relativa do ar, apresentando risco de incêndios florestais e à saúde, como ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz.

De acordo com o Inmet, o alerta emitido é de perigo para os 30 municípios. A recomendação é que as pessoas bebam bastante líquido, evitem exposição ao sol nas horas mais quentes do dia, usem hidratante para pele, umidifiquem o ambiente e não façam atividades físicas.

Segundo o meteorologista Ruibran dos Reis, a baixa umidade é comum nesta época do ano, principalmente no Triângulo, no Alto Paranaíba, na Região Oeste e parte da Região Central de Minas Gerais. Em relação ao índice, ele reforça os cuidados com a saúde que as pessoas devem ter.

“A umidade relativa do ar a 12% já é considerada a nível de deserto. Este é um estado de alerta. As pessoas que sofrem de rinite e sinusite, por exemplo, sofrem nesta época. O ideal é se hidratar bastante e evitar atividades físicas de 10h às 16h, quando a umidade relativa do ar se encontra mais baixa”, diz o especialista.

Em relação às outras 706 cidades das Regiões Norte, Metropolitana, Noroeste, Central, Triângulo, Alto Paranaíba, Oeste, Sul e Sudoeste sob alerta, o grau é apenas de atenção. A condição climática apresenta baixo risco de incêndios florestais e à saúde, pois o alerta amarelo prevê índices em torno de 30% e 20%.

O tempo seco é característico da época do ano, durante a transição do outono e inverno, mas pode ser um problema para a saúde e, ainda, trazer risco a incêndios florestais. Para Ruibran, a ausência de chuva aliada à baixa umidade é um conjunto perigoso para o surgimento de incêndios em matas.

“A baixa umidade facilita muito a formação dos focos de incêndio e, principalmente, a propagação do fogo. Neste ano, nós estamos tendo um outono bastante quente e seco em Minas Gerais, o que favorece esses focos. As chuvas ocorreram na forma de temporais, de maneira isolada, então a seca neste ano começou mais cedo e os modelos climáticos estão mostrando que teremos um inverno também muito seco no estado”, diz o meteorologista.

Em Minas, os casos de incêndio em vegetação registrados no mês de maio cresceram 114% em relação ao mesmo período do ano passado, segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG). O levantamento aponta 3.419 registros, o maior número para o mês desde o inicio da série histórica em 2020. De acordo com a corporação, em virtude do aumento expressivo de incêndios no mês de maio, as ações de proteção à biodiversidade e aos recursos naturais serão intensificadas.

Confira as cidades sob alerta laranja para baixa umidade:

Água Comprida

Campina Verde

Campo Florido

Canápolis

Capinópolis

Carneirinho

Claraval

Comendador Gomes

Conceição das Alagoas

Conquista

Delta

Fronteira

Frutal

Gurinhatã

Ipiaçu

Itapagipe

Ituiutaba

Iturama

Limeira do Oeste

Monte Alegre de Minas

Pirajuba

Planura

Prata

Sacramento

Santa Vitória

São Francisco de Sales

Uberaba

Uberlândia

União de Minas

Veríssimo