O dia será de tempo seco e sem previsão de chuvas em Minas Gerais nesta quarta-feira (19/6). De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o último dia do outono será de temperaturas amenas, características da estação. A partir de quinta (21/6), com a chegada do inverno, as temperaturas podem baixar gradualmente.

Segundo o Inmet, uma grande massa de ar seco continental dificulta a formação de nuvens e deixa o tempo estável com predomínio de sol em várias regiões mineiras. Apenas no extremo da faixa leste, na divisa entre Minas Gerais, Espírito Santo e o sul da Bahia, há maior cobertura de nuvens, porém sem previsão de chuva.

A previsão meteorológica indica que o dia será de céu parcialmente nublado no Jequitinhonha, Vale do Mucuri e Vale do Rio Doce. Já nas regiões Noroeste, Central e Zona da Mata, o dia deve ser de céu claro a parcialmente nublado nesta quarta. Nas demais regiões, o céu fica claro a parcialmente nublado com névoa seca.

Embora as temperaturas amenas prevaleçam nesta época do ano, a amplitude térmica também é característica nesta quarta. Ou seja, Minas Gerais terá manhã e noite mais frias e tarde com temperaturas mais elevadas. A temperatura mínima registrada no estado foi de 3°C, no Sul, e a máxima pode chegar a 32°C no Norte de Minas.

Na capital, a previsão meteorológica indica que o dia será de céu claro a parcialmente nublado com sensação de frio ao amanhecer e à noite, segundo a Defesa Civil de BH. A temperatura mínima foi de 15,2°C e a máxima estimada é de 27°C. Já a umidade relativa mínima do ar fica em torno de 30% à tarde.

Na Estação Cercadinho, a temperatura mínima foi 15,5°C com sensação térmica de 8,6°C, às 2h. Na Pampulha, o menor registro foi de 15,2°C com sensação térmica de 6,4°C, às 3h.

Baixa umidade

O final do outono e início do inverno em Minas é marcado pelo tempo seco. Há um alerta amarelo válido até às 19h desta quarta (19) para baixa umidade em 706 cidades das Regiões Norte, Metropolitana, Noroeste, Central, Triângulo, Alto Paranaíba, Oeste, Sul e Sudoeste. A condição climática, no entanto, apresenta baixo risco de incêndios florestais e à saúde, pois o alerta amarelo prevê índices em torno de 30% e 20%.





Outras 30 cidades do Triângulo e Alto Paranaíba estão sob alerta laranja, isto é, quando há risco de incêndios florestais e à saúde, como ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz. Ao todo, 86% do estado está sob risco dos baixos índices de umidade relativa do ar.