A pista de corrida e caminhada do Parque do Sabiá, em Uberlândia

Um alerta emitido nesta segunda-feria (17) pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) colocou em atenção a cidade de Uberlândia para a baixa umidade do ar. Outras dezenas de cidades de Minas Gerais também estão sob alerta. Entre as 12h e 19h de hoje, a umidade relativa do ar deve ficar entre 20% e 30%.

Segundo o Inmet, é importante que nessas condições as pessoas tomem algumas medidas preventivas, como beber bastante líquido, evitar desgaste físico nas horas mais secas do dia e exposição ao sol nas horas mais quentes. A temperatura na cidade deve ter máxima de 29º C.

De acordo com as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS), índices inferiores a 60% não são adequados para a saúde humana. Quandi a umidade relativa do ar está entre 20% e 30%, é considerado estado de atenção. Abaixo de 20% é estado de alerta, segundo a OMS.

O que é a umidade relativa do ar?

"É o quanto de água na forma de vapor existe na atmosfera no momento em relação ao total máximo que poderia existir, na temperatura observada. A umidade do ar é mais baixa principalmente no final do inverno e início da primavera, no período da tarde, entre 12 e 16 horas", segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE).