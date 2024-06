Moradores de Nova Lima, na Região Metropolitana de Nova Lima, amanheceram sem água na manhã desta quarta-feira (19/6) após uma adutora se romper no centro da cidade. A Copasa ainda não sabe informar o motivo do rompimento.





Próximo à rua Santa Cruz, no Centro de Nova Lima, o rompimento gerou impactos para moradores de bairros próximos que ficaram sem água desde o início da madrugada, quando a adutora se rompeu.





Moradores do bairro Centro, Retiro, Cabeceiras e Cristais reclamam da ausência de água nas torneiras nesta manhã. Mas ainda não se sabe a dimensão total dos impactos, nem a quantidade de bairros atingidos ou quando o fornecimento de água será normalizado.

Os moradores de Nova Lima já haviam ficado sem água no fim de semana. Na ocasião, uma reforma no sistema de fornecimento do Rio das Velhas paralisou a distribuição de água em mais de 350 bairros de Belo Horizonte e outras sete cidades da Grande BH.





O Estado de Minas entrou em contato com a Copasa e aguarda retorno.

