O que não acontece no futebol profissional, a punição de jogadores agressores, acontece na Justiça comum. Pelo menos em Minas Gerais. Dois jogadores de um clube de várzea que agrediram um juiz numa partida de futebol, na zona rural de Rio Pardo de Minas, foram condenados a pagar uma indenização de R$ 3 mil cada um à vítima.





A decisão é da 13ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG). As agressões ocorreram em outubro de 2022, durante a disputa das semifinais do campeonato local.





A denúncia foi feita pelo árbitro, que procurou a delegacia de Polícia Civil logo depois do jogo para denunciar as agressões. No seu relato, o árbito contou que tinha punido um jogador com dois cartões amarelos conforme manda a lei do futebol, antes de aplicar o cartão vermelho, que leva à expulsão.





O jogador se mostrou nervoso e não queria sair de campo, mas foi convencido por seus colegas e o treinador do time. No entanto, o jogador permaneceu no banco de reservas.





Tão logo o árbitro encerrou a partida, ele foi cercado por dirigentes, jogadores e torcedores do clube, que invadiram o campo, e nesse momento, ele foi agredido.





A condenação só aconteceu depois de um recurso à Segunda Instância. No primeiro julgamento, na Primeira Instância, o juiz da Vara Única da Comarca de Rio Pardo de Minas, entendeu que não era possível apontar os responsáveis pela agressão.

A defesa conseguiu angariar provas, e entrou com recurso na Segunda Instância. Tais provas apontaram quem seriam os agressores, que agora foram condenados a pagar a indenização ao árbitro.