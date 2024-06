Um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra o momento em que um atleta de esgrima e um dos árbitros do Campeonato Brasileiro Interclubes de Esgrima, realizado em Curitiba, no sábado (15/6), trocaram socos após um desentendimento. O vídeo do momento foi divulgado pelo colunista Demétrio Vecchioli, do Olhar Olímpico, do UOL.

17/06/2024 - 08:53 Morre sargento do Bope baleado no Rio de Janeiro

17/06/2024 - 12:47 Homem que deu 'voadora' em idoso é denunciado por homicídio qualificado

17/06/2024 - 15:50 Vítima de estupro tem aborto legal negado em três hospitais públicos Leia mais

O atleta tinha vencido um confronto e, ao celebrar, ele jogou a máscara no chão. O árbitro então decidiu pela punição do atleta pela desclassificação, por ter colocado a segurança do rival em risco.