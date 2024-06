Motorista do Gol bateu de frente com caminhão

Um motorista, de 46 anos, morreu ao bater o veículo que dirigia, um Gol, de frente com um caminhão nesta sexta-feira (7), na BR-351, em Arcos, cidade da Região Oeste de Minas.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros de Arcos, a guarnição foi acionada por volta das 6h para a colisão entre os veículos, que aconteceu no KM 474, próximo ao bairro Esplanada, sentido a cidade de Formiga.

Ao chegar ao local, uma equipe da Polícia Militar do município estava realizando a segurança e sinalização da via. Ao ser indagado sobre a situação das vítimas, fomos informados que havia uma vítima fatal em um dos veículos.

Os Bombeiros procederam com a avalição dos veículos e na prevenção a ocorrência de incêndio. Ao terminarem os trabalhos, constataram a morte do condutor do automóvel Volkswagen Gol. O homem era natural da cidade de Piumhi, também da Região Oeste do estado.

O local foi preservado até a chegada do perito da Polícia Civil. Após a liberação da perícia técnica, os militares do Corpo de Bombeiros iniciaram a extração e desencarceramento da vítima que se encontrava retida no interior do veículo. Feito a retirada da vítima, o seu o corpo entregue aos cuidados do serviço funerário.

Já os veículos foram removidos pelo serviço de guincho credenciado. Terminado os trabalhos, a pista foi liberada.