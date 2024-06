Professores da UFMG encerram greve, Minas lança site sobre pessoas desaparecidas e bate-boca entre os deputados Nikolas Ferreira e André Janones no Congresso. Esses são alguns destaques sobre Minas Gerais desta quarta-feira (5).

Os professores da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) decidiram, em assembleia, encerrar a greve iniciada em 15 de abril. Com a decisão, as aulas devem voltar na próxima segunda-feira (10).

Agora, uma novidade em segurança pública. A Polícia Civil lançou uma plataforma on-line com dados sobre pessoas desaparecidas em Minas.

O serviço permite acessar os detalhes das ocorrências de desaparecimento no estado desde 2019. Acesse o endereço.

O último destaque do dia é sobre política. Os deputados mineiros Nikolas Ferreira, do PL, e André Janones, do Avante, bateram boca em uma sessão tumultuada do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados.





Servidores do Ibama fazem protesto em BH

Servidores do Ibama se manifestaram, nesta quarta-feira (5/6), em frente à Assembleia Legislativa de Minas Gerais, no Bairro Funcionários, em Belo Horizonte.

O ato inclui aceno para uma paralisação nacional nos órgãos do Instituto Brasileira do Meio Ambiente e Recursos Naturais (IBAMA), Instituto Chico Mendes (ICMBIO), Serviço Florestal Brasileiro (SFB) e Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA).





Reajuste dos servidores: projeto avança na ALMG

A emenda 18 do Projeto de Lei 2309/2024, que recompõe os salários dos servidores públicos do estado em 4,62%, foi aprovada nesta quarta-feira (5/6) pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (FFO). Com isso, a proposta segue para o plenário da Casa, onde será votada em segundo turno na manhã desta quinta-feira (6/6).





PBH quer dobrar número de árvores até 2050

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) anunciou na manhã deste Dia Mundial do Meio Ambiente (5/6) a Nova Agenda Verde para o município com o intuito de preservar, melhorar e implantar áreas verdes da cidade.





Pampulha ganha subestação de energia

Foi entregue na última terça-feira (4/6) pela Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) e pelo governo mineiro a nova Subestação (SE) Serrano, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte.

Ela é a 100ª inaugurada pelo programa Mais Energia da Cemig, que prevê o atendimento de cerca de 600 mil pessoas na capital e na Grande BH.

Nikolas quer grupo de trabalho sobre greve nas universidades

O presidente da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, Nikolas Ferreira (PL-MG), vai propor a criação de um Grupo de Trabalho para debater a greve nas Universidades e Institutos Federais no país.





Atropelamento, fuga e morte na Amazonas

Uma mulher de 33 anos morreu ao ser atropelada por um caminhão na Avenida Amazonas, no Bairro Nova Gameleira, Região Oeste de Belo Horizonte.

Segundo informações da Polícia Militar, a mulher estava dentro do caminhão com o motorista, de 36 anos, quando foi jogada para fora do veículo e atropelada.