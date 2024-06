Depois de levar o Real Madrid a seu 15º título da Liga dos Campeões, o atacante Vinícius Júnior já tem um novo objetivo: vencer a Copa América nos Estados Unidos pela Seleção Brasileira.

"Não fui campeão ainda, não tenho nenhum título pela Seleção, espero que seja agora. Nós estamos nos preparando muito bem para esse momento", disse o atacante num vídeo divulgado nesta quarta-feira (5) pela Confederação Brasileira de Futebol(CBF).

Prestes a completar 24 anos (no dia 12 de julho), o jogador do clube 'merengue' chegou nesta quarta à concentração da Seleção, em Orlando, na Flórida, após tirar alguns dias de folga depois de vencer o Borussia Dortmund por 2 a 0, no sábado, na final da Champions.

Vini, eleito o melhor jogador do torneio e autor do segundo gol na vitória sobre os alemães, é o grande trunfo para o Brasil se reerguer depois de um 2023 para ser esquecido.

Sem o lesionado Neymar e a ausência por decisão técnica do volante Casemiro, o atacante começa como ponta de lança de um time renovado que conta com seu companheiro Rodrygo e a joia Endrick, que vai se transferir para o Real Madrid a partir de julho.

"Esta geração vem muito forte para ganhar grandes coisas com a Seleção", garantiu Vinícius, integrante da equipe que perdeu a final da Copa América de 2021 para a Argentina de Lionel Messi, em pleno Maracanã, no Rio de Janeiro.

O Brasil, que não vence a competição continental desde 2019, se prepara em Orlando para os amistosos que fará contra o México, no sábado, e contra os Estados Unidos, na próxima quarta-feira.

As duas partidas são preparatórias para a Copa América, em que a Seleção é a cabeça de chave do Grupo D, formado também por Costa Rica, Colômbia e Paraguai. O Brasil estreia no dia 24 de junho contra os costarriquenhos.

Vinícius Júnior chegou à concentração junto com os companheiros 'merengues' Rodrygo e Éder Militão, cujas chegadas completaram o grupo de 26 jogadores convocados pelo técnico Dorival Júnior.

