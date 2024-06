Assembleia Legislativa de Minas vai concluir a tramitação do projeto nesta quinta-feira (6/6)

A emenda 18 do Projeto de Lei 2309/2024, que recompõe os salários dos servidores públicos do estado em 4,62%, foi aprovada nesta quarta-feira (5/6) pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (FFO). Com isso, a proposta segue para o plenário da Casa, onde será votado em segundo turno na manhã desta quinta-feira (6/6).

A reunião ocorre um dia depois do governo aumentar a proposta de recomposição das perdas inflacionárias para 4,62%, relativas a 2023, sendo um ponto percentual a mais do que o aprovado pelos deputados em primeiro turno (3,62%), na última quarta-feira (29/5).

O aumento de um ponto percentual ainda deixa a proposta distante dos 10,67% reivindicados pelos funcionários públicos e parlamentares de oposição, mas teve impacto na votação que aconteceu horas depois no plenário da Assembleia, quando o governo derrubou as seis emendas votadas em destaque.