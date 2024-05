A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) vai realizar neste sábado (11) uma reunião pública para discutir o Inventário Cultural dos Povos Indígenas. O documento busca mapear povos originários que moram na capital mineira. Na reunião, a PBH vai apresentar a metodologia e a equipe de pesquisadores, além de debater sobre a temática.

Outra mobilização que está ocorrendo aqui em Minas é para a vaquinha para ajudar uma estudante de 17 anos.

Paula Xavier Ramalho foi aprovada para a fase global de uma olimpíada de matemática em Nova York. Para arcar com as despesas, ela criou uma vaquinha on-line em março.

E outro tema de destaque em Minas: relembramos que as ações de ajuda para o Rio Grande do Sul continuam em BH.

Inclusive, a UFMG agora também tem postos de arrecadação de suprimentos básicos para as vítimas das enchentes. Veja como contribuir.

Vacinas contra a gripe em escolas municipais de BH

Mais uma ação de ampliação da vacinação contra a gripe foi realizada em Belo Horizonte. Agora, as vacinas também serão aplicadas nas escolas municipais da capital. A ação começou nesta semana com a aplicação do imunizante em alunos e professores das Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEI) das Regiões Noroeste e Venda Nova.

Depois de cortes, PBH inicia plantio de árvores na Raul Soares

A Prefeitura de Belo Horizonte deu início ao plantio de flamboyants na Praça Raul Soares. A medida vem após o corte de três árvores em março deste ano. A princípio foram plantadas duas árvores da espécie com altura estimada de cinco metros e a PBH estima que as outras três chegarão nos próximos dias.

Copasa quer detectar vazamentos ocultos em bairros

A Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) realiza, nesta semana, uma pesquisa em 19 bairros de Belo Horizonte (veja lista aqui) para detectar possíveis vazamentos ocultos no sistema de distribuição de água da capital e evitar impactos para o abastecimento, além de perdas de água. O fornecimento não será impactado.

Onda de calor atinge Minas até terça (14/5)

A Defesa Civil de Minas Gerais lançou um alerta sobre a massa de ar seca e quente, que vai gerar ondas de calor até a próxima terça-feira (14/5), com baixa umidade do ar e registros de temperaturas em torno de 30°C, principalmente no período da tarde.

PBH vai processar influenciador por evento em praça

O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, publicou em uma rede social que a prefeitura (PBH) pretende acionar a Justiça contra um influenciador digital, que teria promovido um evento que resultou em depredações na Praça do Papa, no Bairro Mangabeiras, na Região Centro-Sul.



Bombeiros mineiros que ajudaram no RS retornam

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) que ajudaram nos resgates no Rio Grande do Sul na última semana estão retornando para Minas. A previsão é que os 28 militares cheguem até sábado (11/5) no aeroporto da Pampulha em Belo Horizonte. O CBMMG retorna devido ao revezamento e dá espaço para que equipes de outros estados brasileiros auxiliem.