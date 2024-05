A prefeitura de Belo Horizonte deu início nessa quinta-feira (9/5) ao plantio de flamboyants na Praça Raul Soares. A medida vem após o corte de três árvores em março deste ano. A princípio foram plantados duas árvores da espécie com altura estimada de cinco metros e a PBH estima que as outras três chegarão nos próximos dias.





As árvores cortadas em março eram dois flamboyants e uma espatódea que, segundo a prefeitura, apresentavam raízes expostas, entradas de “casas de ratos” e podridão do tronco na base. “Esse plantio de cinco árvores tem o objetivo de recompor o projeto paisagístico da Praça Raul Soares, aprovado pelos órgãos do Patrimônio, e de repor três árvores que tiveram que ser suprimidas em março em razão de apresentarem risco iminente de queda”, explica o secretário de Obras e Infraestrutura, Leandro Pereira.

Segundo a PBH, os flamboyants estão sendo adquiridos pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente.