Bola de Ouro? Ancelotti vê Vini Jr 'muito perto' e coloca duas condições

Um dos protagonistas do Real Madrid na temporada 2023/24, o atacante Vinícius Júnior, de 23 anos, está “muito perto” de conquistar a Bola de Ouro. Ao menos, é o que acredita o técnico Carlo Ancelotti. Entretanto, o comandante italiano coloca duas condições para que isso realmente aconteça: o brasileiro precisa vencer neste ano a Liga dos Campeões e a Copa América para se tornar o melhor jogador do mundo. O treinador discorreu sobre o assunto nesta sexta-feira (10/5).

“Acho que o Vinicius está indo bem. Ainda há a final e depois a Copa América, acho que ele está muito perto. Acho que ele pode ganhar”, pondera Ancelotti.

“Ele está entre os melhores. Depende do momento e este é o momento do Vinicius. Ele nos ajudou a chegar à final e a vencer o campeonato. Não quero me esquecer dos outros. É o momento do Real Madrid, até 1º de junho, e depois você não sabe, pode ser o do Dortmund”, completou.

Vini Jr receberá a Bola de Ouro?

Campeão espanhol e finalista da Champions League, Vini Jr tem 21 gols e nove assistências em 36 jogos na temporada.

No Real Madrid desde a temporada 2018/19, Vini Jr já tem 11 títulos pelo clube.

Ele ganhou duas vezes o Mundial de Clubes (2018 e 2022); tem uma Champions League (2021/22); três títulos do Campeonato Espanhol (2019/20, 2021/22 e 2023/24); três Supercopas da Espanha (2019/20, 2021/22 e 2023/24), uma Supercopa da Uefa (2022) e uma Copa do Rei (2022–23).

“Quando cheguei aqui, eu só o tinha visto na televisão e achava que ele tinha um talento espetacular. Quando cheguei, também o vi como espetacular, e em torno desse talento ele ganhou muito mais coisas. Sua capacidade de se soltar, mais eficiência na frente do gol… Ele fez isso com um trabalho diário espetacular, muito concentrado nos treinos e nos jogos. Ele é um profissional muito sério que merece o que conquistou”, elogiou Ancelotti.

