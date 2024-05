Envio de doações para o Rio Grande do Sul de forma gratuita, vacinação da BCG é ampliada e médico suspeito de embriaguez afastado. Esses são alguns destaques desta terça (7/5) em Minas Gerais.

Mineiros que quiserem enviar doações para os atingidos pelas enchentes no Rio Grande do Sul podem encaminhar os produtos pelos Correios, de forma gratuita. A estatal receberá e transportará itens de alimentos, higiene pessoal, limpeza, roupas de cama e de banho e ração para pet.

Além dos Correios, outros lugares em BH também estão recebendo doações para as vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul.

Mais uma notícia importante desta terça-feira em Minas: a vacinação da BCG, imunizante que protege contra as formas mais graves da tuberculose, começou a ser ampliada em Belo Horizonte. Ao menos 36 Unidades Básicas de Saúde (UBS) em nove regionais da capital passarão a aplicar a vacina de forma gradativa.

E o médico acusado de estar embriagado ao atender pacientes no Pronto Atendimento de Monte Sião, no Sul de Minas, foi afastado por tempo indeterminado. O comunicado foi feito pela empresa de gestão hospitalar terceirizada pela prefeitura da cidade e responsável pela unidade.

Zema a policiais: 'casta de privilegiados'

A tensão entre o governador Romeu Zema (Novo) e os servidores públicos mineiros, principalmente da área da segurança, ganhou mais um capítulo nesta segunda-feira. Em entrevista, o governador disse que quem não estiver satisfeito no setor público pode ir para o setor privado.





Deputadas comemoram prisão de suspeito de ameaças de estupro e morte

Parlamentares mineiras, vítimas de ameaça de morte, tortura e estupro, comemoram a prisão do principal suspeito dos crimes de ódio. Segundo elas, tentativas de intimidação nunca pararam, apenas deixaram de ser divulgadas durante todo o tempo das investigações, que começaram em agosto do ano passado. Desde então, as deputadas estão sob escolta policial.





MG: servidores dos Hospitais das Clínicas decidem manter greve

Após assembleia realizada nesta terça-feira (7/5) com o Tribunal Superior do Trabalho (TST) e a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), os servidores dos Hospitais das Clínicas de Belo Horizonte, Juiz de Fora, na Zona da Mata, Uberaba e Uberlândia decidem manter a greve. A classe pede por reajuste salarial e melhores condições de trabalho.





BH: adolescentes desaparecidas após ir ao cinema são encontradas

As duas adolescentes de 13 anos que estavam desaparecidas desde o último domingo (5/5) depois de ir ao cinema, em Belo Horizonte, foram achadas. Segundo a mãe de uma delas, as garotas estão bem. Elas foram encontradas por uma pessoa que soube do desaparecimento pelas redes sociais.





Metrô BH altera a circulação de trens no fim de semana

A linha de metrô em Belo Horizonte contará com intervalos de 15 minutos durante os horários de operação no sábado (11/5) e domingo (12/5). A mudança ocorre em razão da viabilização das obras de modernização do sistema.





Andrea Bocelli em BH: ingresso é boa opção de presente para o Dia das Mães

Se você está procurando um presente de Dia das Mães que ofereça uma experiência emocionante e inesquecível, a turnê de celebração aos 30 anos de carreira de Andrea Bocelli é a opção perfeita. O tenor se apresenta em Belo Horizonte no dia 17 de maio, no Mineirão.