Praça Miguel Arcanjo Parreiras, no Bairro São Marcos, onde as duas garotas passaram os últimos dois dias

As duas adolescentes de 13 anos que estavam desaparecidas desde o último domingo (5/5) depois de ir ao cinema, em Belo Horizonte, foram achadas. Segundo a mãe de uma delas, as garotas estão bem. Elas foram encontradas por uma pessoa que soube do desaparecimento pelas redes sociais.

Leia também: Preso, motorista de Porsche passa a noite em delegacia de São Paulo



As duas amigas estavam sem contato com a família desde que foram a um shopping sozinhas no fim da tarde de domingo. Elas passaram os últimos dois dias em uma praça do Bairro São Marcos, na Regional Nordeste, depois que uma delas convenceu a outra a morarem na rua.





A garota que foi convencida teria tentado desistir pois estava com fome e cansada, mas a amiga a ludibriou dizendo que elas seriam punidas caso voltassem para casa.

Familiares e amigos das adolescentes divulgaram nas redes sociais o desaparecimento das duas. Uma pessoa que viu as publicações entrou em contato por telefone com a mãe de uma delas dando informações do paradeiro das garotas.