Um motoqueiro de 42 anos sofreu um acidente no fim da tarde desta quarta-feira (13/3) no encontro da avenida Pedro II com o Anel Rodoviário, no bairro Caiçara, região Noroeste de Belo Horizonte.

Segundo testemunhas que estavam no local, o motoqueiro seguia pela via quando bateu na traseira de um carro Toyota Corolla. O motorista do veículo disse que estava dirigindo normalmente quando sentiu o impacto.

O motoqueiro teve leves ferimentos. Enquanto estava no chão, ele teve os chinelos furtados por pessoas que passavam pelo local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado. Com a batida, o trânsito na região ficou comprometido. O congestionamento ultrapassa os 4 km.