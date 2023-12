Um homem, de 24 anos, morreu e outras seis pessoas ficaram feridas em um tiroteio na porta de um bar no bairro Vila Renascer, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite desse domingo (17/12).

Segundo o boletim de ocorrência, seis vítimas foram socorridas por populares para a UPA Vargem das Flores. Um homem morreu ainda no local do crime. Em conversa com os militares, todos os atingidos contaram que estavam em evento com música ao vivo em via pública quando se surpreenderam com o barulho dos disparos e uma grande correria.

Uma pessoa foi atingida no punho e na panturrilha esquerda, outra foi baleada no braço esquerdo, outra ficou ferida na perna, outra foi atingida no pé direito, outra ficou ferida na coxa direita e outra foi baleada de raspão no pé esquerdo.

Uma vítima precisou ser transferida para o Hospital Municipal de Contagem para mais exames, mas todos os atingidos passam bem, segundo o boletim de ocorrência.

Testemunhas afirmaram que dois suspeitos apareceram em uma moto, passaram pelo local e pararam alguns metros à frente. O homem na garupa, que estava com o rosto tampado, se aproximou do grupo e atirou. Depois, ele voltou para a moto e fugiu com o colega.

O homem que morreu foi atingido por sete disparos. Populares apontaram que a vítima tem envolvimento com o tráfico na região, além de desavenças com criminosos e já foi ameaçado. O jovem tem passagem por homicídio e tráfico de drogas.

O caso será investigado pela Polícia Civil. Ninguém foi preso.