O único dia de provas do vestibular da Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG) foi marcado por uma grande confusão em um dos pontos de realização, na Fumec, localizada na Rua Cobre, 200, Bairro Cruzeiro, Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Revoltados com o fechamento do portão, candidatos forçaram a entrada até arrombá-lo e ainda quebraram uma porta de vidro. Duas pessoas foram presas.

De acordo com o edital, os portões teriam de ser fechados às 13h30, meia hora antes do início da prova. E no horário marcado, os porteiros cumpriram a determinação.

Nesse instante, os candidatos que ainda estavam de fora, cerca de 50 pessoas, se revoltaram e começaram a chutar o portão e forçá-lo. Quando ele foi arrombado, houve correria e uma porta de vidro, que fica primeiro prédio do Campus, foi quebrada.

A Polícia Militar (PMMG) foi chamada. Várias viaturas chegaram ao local com sirenes ligadas, o que fez com que alguns suspeitos fugissem. Os policiais conseguiram deter dois deles.

Buscas estão sendo feitas no local. Os dois candidatos detidos poderão responder pelo crime de dano ao patrimônio. A Polícia Civil (PCMG) espera pela lista de ausentes das provas para identificar possíveis envolvidos.

No local, duas pessoas foram presas Edésio Ferreira/EM/D. A. Press