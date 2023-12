Polícia Militar de Minas Gerais procura suspeito de agredir mulher em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce

Um homem de 41 anos é suspeito de agredir a companheira, de 36, com golpes de chave de fenda em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce. O caso aconteceu nesse sábado (17/12) e o homem, recém saído do sistema penitenciário, está foragido.

A agressão ocorreu depois de uma discussão quando o casal estava em casa. De acordo com o boletim de ocorrência, a chave de fenda usada no crime teria perfurado o pescoço da vítima e atingido a parte interna de sua boca. Mesmo ferida, ela conseguiu retirar a ferramenta do rosto.

Ela foi socorrida pela irmã e levada até o hospital. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

Após cometer a agressão, o homem fugiu e ainda não foi localizado pela polícia. Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito teria saído do sistema penitenciário em maio.

Em seu depoimento, a vítima relatou já ter sido agredida anteriormente pelo suspeito. Em novembro, ela procurou a PM para solicitar uma medida protetiva, alegando ter tido o nariz quebrado e o pescoço perfurado também com uma chave de fenda.