Um homem morreu aos pés da própria mãe depois de ser baleado em uma troca de tiros com policiais militares em Poté, no Vale do Mucuri. O caso foi registrado na madrugada deste domingo (17/12).

De acordo com o boletim de ocorrência, a polícia recebeu uma denúncia anônima do paradeiro do suspeito, apontado como traficante da região. Ao avistar os militares chegando ao local, o homem fugiu correndo.

Durante a perseguição policial, por dentro do Morro da Minhoca, no Bairro Florestal, houve troca de tiros. O suspeito conseguiu fugir e chegar em casa. Já na residência, os militares encontraram o homem, sangrando e caído no chão, aos pés de sua mãe.

Ainda de acordo com a PM, foram apreendidos porções de cocaína e maconha, dois cordões de metal e R$ 308 em dinheiro. Com o suspeito também foi apreendido um revólver calibre 32, duas munições intactas, quatro cartuchos deflagrados e um coldre.

A vítima tem passagens pelo sistema previdenciário por tráfico de drogas e ameaça à ex-companheira. Ele também é suspeito de ser autor de um homicídio e de ter roubado uma motocicleta usada em outro assassinato.

Os policiais tiveram suas armas apreendidas e foram encaminhados à Polícia Judiciária Militar até a apuração dos fatos.