Amiga desde a infância, jornalista relembra convivência com Anna Marina

Para quem conviveu com Anna Marina dentro e fora das redações, a lembrança é de uma mulher autêntica, de personalidade forte e criatividade inquieta. A jornalista mineira morreu aos 92 anos, nessa terça-feira (10/11), e deixou marcas na vida de amigos e colegas de profissão.

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Silvia Laporte conheceu Anna Marina ainda na infância, por causa da amizade entre seus pais e o casal formado pela jornalista e Cyro Siqueira.



Anos depois, as duas voltaram a se encontrar profissionalmente, quando Silvia passou a trabalhar como repórter do caderno Feminino & Masculino, no Estado de Minas.

A relação começou muito antes do ambiente de trabalho. Desde os 10 anos, Silvia frequentava a casa da jornalista aos domingos, nos almoços em família. As visitas reuniam seus pais, o irmão e pessoas próximas de Anna Marina. Entre as lembranças desse período estão as brincadeiras e os momentos na piscina, que construíram uma convivência que atravessou décadas.

“Meu pai era muito amigo dela e do Cyro. Domingo, a gente ia para a casa dela almoçar. Minha mãe, meu pai, meu irmão, o sobrinho da Anna Marina e eu brincávamos juntos, ficávamos na piscina. Então, tem muito tempo”, recorda.



Quando passaram a dividir a rotina profissional, Silvia conheceu outro lado da jornalista, sem deixar de reconhecer características que já faziam parte de sua personalidade. Ela descreve Anna Marina como uma mulher de raciocínio rápido, inteligência e capacidade impressionante de conectar ideias.



“Ela era muito criativa. Tinha um raciocínio muito rápido e conseguia fazer conexão com as coisas. Impressionante a cabeça dela, conectava ideias assim. Era uma pessoa muito inteligente”, afirma.



A exigência também fazia parte da convivência na redação. Silvia lembra que trabalhar com Anna Marina nem sempre era fácil, justamente porque a editora cobrava bastante da equipe. Ao mesmo tempo, a criatividade na elaboração das pautas tornava o trabalho estimulante.



Jornalista Silvia Laporte trabalhou com Anna Marina no caderno Feminino & Masculino, do Estado de Minas Leandro Couri/EM/D.A Press

“Às vezes era difícil trabalhar com a Anna porque ela era muito exigente, mas tinha uma criatividade para a pauta que era estimulante. Era uma pessoa bacana demais”, diz.



Ao tentar resumir a personalidade da jornalista, Silvia escolhe uma palavra: autenticidade. Para ela, Anna Marina não escondia o que pensava e tinha coragem de falar diretamente, mesmo quando suas opiniões eram firmes. Reservada em alguns assuntos, nunca foi, porém, uma pessoa fechada.



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“Muito autêntica, não tinha papas na língua. Se tinha de falar alguma coisa que achava, falava na cara de todo mundo. Era uma pessoa forte, guerreira. Sempre foi”, lembra.