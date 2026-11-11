Paciente garante indenização após falha grave em implantes dentários

A 13ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) elevou para R$ 15 mil o valor da indenização por danos morais que uma clínica odontológica e uma franqueadora devem pagar solidariamente a uma paciente em Uberaba, no Triângulo Mineiro. As empresas também foram condenadas a restituir integralmente R$ 14.285 pagos pelo tratamento inacabado.

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A paciente contratou o serviço para a instalação de implantes dentários. Durante o procedimento cirúrgico, surgiram complicações que causaram uma abertura indevida entre a cavidade bucal e o maxilar. O fechamento da área ocorreu com sutura insuficiente, somado ao acompanhamento pós-operatório inadequado.

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As falhas geraram dores agudas constantes e a passagem de ar e de líquidos pelo nariz no momento da alimentação. A consumidora ficou cerca de seis meses sem a dentição superior adequada, o que comprometeu a fala, a mastigação e a autoestima. Diante dos problemas físicos e da falta de confiança, ela procurou outra clínica odontológica para corrigir o tratamento.

Posições apresentadas no processo

O juízo da Comarca de Uberaba determinou a rescisão do contrato por culpa exclusiva das fornecedoras, fixando a devolução integral da quantia paga e danos morais de R$ 5 mil. Ambas as partes recorreram ao tribunal mineiro.

A paciente solicitou a elevação do valor indenizatório. Em sua defesa, a clínica odontológica sustentou ausência de falha grave na assistência e alegou que a perícia judicial considerou cinco dos seis implantes adequados. A ré argumentou que a autora abandonou o tratamento, pediu a rejeição das solicitações e requereu a devolução de R$ 1.953,50. A franqueadora defendeu não possuir responsabilidade pelo ocorrido e pediu isenção de custas e honorários.

Decisão do Tribunal de Justiça

O relator do recurso, desembargador Newton Teixeira Carvalho, rejeitou as alegações da clínica e atendeu ao pedido de aumento formulado pela paciente. O magistrado destacou a responsabilidade objetiva da fornecedora com base no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC, Lei nº 8.078/1990).

A perícia oficial apontou falhas técnicas executadas pela clínica:

abertura indevida entre a cavidade bucal e o maxilar;

técnica de sutura insuficiente para o fechamento da região;

deficiência nos cuidados pós-cirúrgicos;

omissões no prontuário. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O desembargador afastou a tese defensiva de abandono voluntário, confirmando que a troca de profissionais decorreu da perda de confiança gerada pelos erros no atendimento. Os desembargadores Lúcio Eduardo de Brito e Maria Luíza Santana Assunção acompanharam o voto que fixou a reparação em R$ 15 mil e manteve a restituição integral dos valores.