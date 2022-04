Morre Anna Amélia Faria, madrinha da TV Itacolomi

Anna Amélia Faria foi madrinha da TV Itacolomi (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)

Morreu, neste domingo (17/4), Anna Amélia Faria, ex-esposa do banqueiro Gilberto Faria. Anna Amélia era próxima de Assis Chateaubriand, fundador do grupo Diários Associados, e, por causa de sua amizade e admiração, foi nomeada madrinha da extinta TV Itacolomi.

TV ITACOLOMI

Anna faleceu aos 94 anos por causas naturais. Desde 1968 ela morava no Bairro Cidade Jardim, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Ela deixa cinco filhos, 21 netos e 44 bisnetos

Em 1951, a Rádio Guarani, de Belo Horizonte, foi a primeira a receber do governo federal a concessão de um canal de televisão na capital mineira. O canal ganhou o nome de “TV Itacolomi” em homenagem ao pico do Itacolomi, que se ressaltava no horizonte mineiro. A emissora foi a primeira do país a ser montada exclusivamente por técnicos brasileiros.

Inauguração da TV Itacolomi em 1955 (foto: Arquivo Pessoal)

No dia 8 de novembro de 1955, na inauguração da TV Itacolomi, no canal 4, o arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, Dom Antônio dos Santos Cabral, abençoou a emissora. Além disso, estavam presentes o dono da emissora e da TV Tupi, Assis Chateaubriand, o superintendente Victor Purri, o diretor dos Diários Associados em Minas, Newton Paiva Ferreira, o presidente da República, Juscelino Kubitschek, o governador Clóvis Salgado e os padrinhos da estação: Cristiano Guimarães e Anna Amélia Faria.

Parte da programação da TV Itacolomi era preenchida com filmes e seriados estrangeiros, além dos programas da TV Tupi de São Paulo e Rio de Janeiro, remontados em Belo Horizonte.

Após 25 anos no ar, a TV Itacolomi, assim como as demais emissoras da Rede Tupi, teve sua concessão cassada, saindo oficialmente do ar em 18 de julho de 1980.