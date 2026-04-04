Páscoa mais cara exige publicidade mais criativa

O brasileiro vive um domingo de Páscoa no mínimo diferente. Assustados com os preços e desconfiados das manobras dos fabricantes, a data mais doce do ano se transformou em um momento de tensão entre consumidores e indústria. Apesar da expectativa de crescimento no número de compradores, as redes sociais e canais de atendimento foram inundados por críticas e questionamentos, tornando o período um verdadeiro teste de criatividade para o mercado publicitário.

O setor precisou se reinventar, apostando em campanhas digitais e narrativas de valor agregado para manter relevância.

De acordo com levantamento da CNDL e SPC Brasil, cerca de 106,8 milhões de brasileiros consideraram comprar nesta Páscoa, um aumento de 4,2 milhões em relação a 2025. O comportamento, no entanto, mudou: pela primeira vez, a qualidade do produto (45%) superou o preço (44%) como principal fator de decisão. Isso revela um consumidor mais exigente, disposto a pagar, mas atento ao que recebe em troca. Além disso, 41% afirmaram precisar ajustar o orçamento para incluir chocolates, e 37% aceitaram ovos quebrados ou danificados como forma de economizar, recorrendo também a alternativas mais baratas, como produções artesanais e algumas novidades criativas.

Com os ovos de chocolate até 26% mais caros, reflexo da crise mundial do cacau que devastou safras na Costa do Marfim e em Gana e agravado pela situação socioeconômica do país, as marcas foram obrigadas a intensificar investimentos em comunicação. O resultado foi uma enxurrada de campanhas digitais, slogans nostálgicos e experiências alternativas que tentaram reconectar consumidores à tradição, mesmo diante das críticas.



Outro dado relevante da pesquisa mostra o papel das redes sociais: seis em cada dez consumidores foram influenciados por plataformas como TikTok e Instagram na escolha dos ovos. Essa influência digital reforça o poder da comunicação online e mostra que o consumidor está cada vez mais conectado, mas também mais crítico, usando os mesmos canais para questionar preços e qualidade.



Para o mercado publicitário, o período foi um teste de adaptação. Com preços pressionados, as marcas reposicionaram narrativas. O conteúdo deixou de focar no luxo ou na tradição e passou a destacar valor agregado, nostalgia e experiências digitais. Campanhas interativas, promoções relâmpago em e-commerce e parcerias com influenciadores se tornaram centrais. O ambiente digital foi o grande protagonista: mais de 60% dos consumidores pesquisaram preços e produtos pela internet antes da compra, consolidando o espaço online como decisivo para a publicidade.



As grandes empresas se destacaram com campanhas de forte apelo emocional. A Nestlé lançou o slogan "Tradição que cabe no bolso", reforçando ovos menores e kits familiares como alternativa acessível. A Lacta (Mondelez) apostou em nostalgia com "O sabor da sua infância", relançando ovos clássicos e mantendo presença robusta em TV e streaming. A Cacau Show trouxe "A Páscoa é de todos", com variedade de preços e inclusão, enquanto a Ferrero posicionou seus produtos premium com "Pequenos luxos, grandes momentos", mesmo em embalagens reduzidas. Todas intensificaram ações digitais e segmentadas, tentando equilibrar a equação entre preço alto e percepção de valor.



Apesar da criatividade, o setor projeta queda de 7% no faturamento em relação a 2025. A percepção de "menos chocolate por mais dinheiro" pressiona a credibilidade das marcas, enquanto consumidores questionam a redução de cacau e o aumento de gorduras vegetais nas receitas. A crise também reacendeu debates sobre sustentabilidade e a dependência da África Ocidental, reforçando a necessidade de diversificação da produção.

No comércio de Belo Horizonte, segundo a CDL/BH, o cenário foi mais otimista. As vendas cresceram 4% em relação ao ano anterior, puxadas por alternativas mais baratas como bombons, barras e kits menores. O ticket médio, porém, ficou em torno de R$ 95, abaixo das expectativas, evidenciando a busca por opções acessíveis. Lojas locais investiram em promoções conjuntas com supermercados e campanhas regionais, com forte presença em rádio, mídia exterior e parcerias com influenciadores mineiros, mostrando que a comunicação regionalizada foi decisiva para manter o apelo da data.



Este ano, a Páscoa consolida-se como um marco para o mercado publicitário diante da crise do cacau e da insatisfação dos consumidores, exigindo reinvenção das narrativas das marcas. O resultado foi um esforço criativo que manteve a relevância da data. O mercado publicitário sai fortalecido como ferramenta estratégica, mas com um alerta evidente: em cenário de preços altos e desconfiança, apenas campanhas que entregam valor real conseguem sustentar a tradição e preservar a confiança do público.

Briefing

ARAUJO 120 ANOS



Fundada em 1906, a Drogaria Araujo celebra 120 anos como uma das marcas mais tradicionais de Minas Gerais. A campanha desenvolvida pela agência Komuh traz uma linguagem contemporânea, reforçando a proximidade e confiança da marca com diferentes gerações. O filme principal utiliza tecnologia inovadora, recriando cenários históricos com painéis de Led e Inteligência Artificial. A trilha sonora, "Sobre o Tempo" da banda Pato Fu, amplia a carga afetiva e destaca a identidade local.

INOVAÇÃO



A campanha evidencia o diferencial da Araujo em se manter atual sem perder vínculos construídos ao longo das gerações. Os depoimentos de executivos destacam o cuidado na produção e o desafio de recontar uma história conhecida, unindo afeto e tecnologia. O conceito "O tempo cuida de tudo. E, há 120 anos, tem Araujo pra tudo" transforma o tempo em narrativa emocional. Veja o filme em:

https://youtu.be/g7cfAQnSUSc?si=BHTjnV5Cpb3Tpl71

LEITURA NA COPA

Com a Copa do Mundo de 2026, o hábito de colecionar figurinhas se transforma em um ritual que une gerações. A Livraria Leitura cria um espaço especial para colecionadores, incentivando trocas e interação entre fãs. A pré-venda do álbum começou em 1º de abril, tornando a coleção parte da celebração futebolística. Completar o álbum representa participar da história do torneio e fortalecer laços entre torcedores.

PRÊMIO ABRACOPEL

O assessor de imprensa da Cemig, Henrique Frederico da Cruz, foi o grande vencedor do 19º Prêmio Abracopel de Jornalismo, realizado na sede da Fiesp, em São Paulo. Ele conquistou o Prêmio Especial Anuário Estatístico, reunindo finalistas de todas as modalidades, e acumula três vitórias na categoria Assessoria de Imprensa e cinco menções honrosas. Este foi seu segundo Prêmio Especial em três anos, sendo o primeiro em 2024.

EMOÇÃO

O trabalho vencedor foi a reportagem “Brasil tem mais acidentes elétricos, porém menos mortes no semestre”, publicada no portal da revista Encontro. O texto destaca o aumento de 1.168 acidentes de origem elétrica (7,5% a mais do que no mesmo período de 2023), mas com redução de 13,39% na letalidade. Durante o discurso, Henrique dedicou o prêmio à mãe, Denise Tomazia da Cruz, que enfrentou dois infartos no ano anterior, evidenciando o caráter emocional da conquista.

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BEAGÁ MOTOR



Belo Horizonte recebe, em 19 /04, o Beagá Motor Festival no rooftop do Power Shopping CenterMinas, reunindo amantes de carros, motos e Rock n’ Roll. O evento destaca uma parceria com o Fanaticar e apresenta exposição de mais de 400 veículos, incluindo clássicos, raridades, projetos customizados e motos.