A relação dos mineiros com o mar é íntima, apesar da aparente distância entre um e outro. O desejo das Vizinhas das C'antigas, grupo composto por mulheres idosas moradoras do Aglomerado da Serra, que integram o projeto Seu Vizinho, em Belo Horizonte - para 2025 não poderia ser outro: vê-lo (ou revê-lo) de perto. Das dez integrantes, algumas já tinham tido o prazer de ir à praia, com suas patroas ou até com familiares, mas agora é diferente: são mulheres feitas, donas de si, que criaram uma vaquinha para ir de avião.





O primeiro calendário da Avo(sidade) vem recheado dessas mulheres, de suas histórias, seus desejos, suas belezas. O lançamento é neste sábado (25/1), na Nosotros Galeria, no terceiro piso do Mercado Novo. "Nossos janeiros, fevereiros, marços são também de Ana, Amélia, Antônia, Ducarmo, Geni, Geralda, Maria do Carmo, Marta, Merinda e Natalina. Cada uma representando um mês do ano que acaba de chegar, mas ainda está novinho em folha", diz a jornalista Natália Dornellas, fundadora da Avo(sidade), empresa-social que promove a beleza do envelhecer para quebrar preconceitos.





O calendário é resultado do trabalho voluntário de gente boa de serviço, como o fotógrafo Gustavo Marx, o maquiador Luiz Bicalho, o stylist Rodolfo Oliveira, o designer Luiz Lobo, e suas equipes. A renda da venda será revertida para custear a sonhada ida das Vizinhas para a Bahia, em março.





Criada em novembro de 2022 por Natália, a Avo(sidade) mantém ações voltadas ao letramento e à valorização dos idosos através das redes sociais, como explica a jornalista, que se afirma militante da bela velhice. A organização não governamental encabeça diversas ações que chamam a atenção para a o tema premente.





"O trabalho principal da ONG é trazer o assunto para a conversa. Utilizo o que sei fazer, que é a comunicação, para dar visibilidade a uma pauta urgente para o Brasil, embora muito pouco dita, trazendo conhecimento, informação, quebrando preconceitos, por exemplo, sobre a institucionalização de idosos", diz Natália.





Para ela, a intenção com o trabalho é fazer com que as pessoas valorizem os tesouros que têm na família e que busquem uma velhice digna. "Não necessariamente mirando em números, mas na largura dessa caminhada. Que seja longa e larga, bem gostosa, inspirada, colorida, bem vivida. Quero falar da velhice com cor e alegria. Falar de vida e não de doença, de finitude, que está aí para todo mundo", reforça.





Em 2024, a proposta com a Avo(sidade), conta a criadora, foi fazer-se presente para além das redes, e ganhar o grande público com a participação na Casacor Minas, por meio de um espaço imersivo, assinado pelo arquiteto Alexandre Rousset e a artista têxtil Ana Vaz, propondo uma viagem onírica às casas de vô e vó.





"O lançamento do Velho é chique, com as bênçãos de Mary Arantes, inaugura o calendário de 2025", convida Natália. "As fotos vão poder te acompanhar durante todo esse ano, além de embelezar sua parede, afinal o design ficou incrível", convoca Mary Arantes, curadora da Nosotros Galeria.





Calendário Avosidade - Vizinhas das Cantigas



Dia 25 de janeiro, sábado, de 11h às 14h



Na Nosotros - 3° andar do Mercado Novo, corredor D3



Rua Rio Grande do Sul, 499 - Centro - BH



R$ 50 (renda revertida à viagem das Vizinhas)

