Neste sábado (5/10), a paulistana Ida Feldman chega a Belo Horizonte para um lançamento duplo: o livro Frases da Ida (editora O Sexo da Palavra) e o calçado em collab com a sapateira Virgínia Barros, que abre as portas da loja do Mercado Novo para receber a multi artista. Juntas, apresentam o modelo com a pegada literária que Ida tanto gosta.



Esse é o segundo livro de Ida, conhecida por cunhar frases interessantes. Suas expressões estão inclusive na coleção de louças que também leva para o Mercado Novo, onde será vendido ainda o Tarot da Ida. O sapato, exclusivo, exibe de forma descontraída as palavras "ida e volta", uma leitura bem humorada do seu nome.



As duas se conheceram esse ano em São Paulo, onde a sapateira tem outra loja, em um evento promovido por Ida. Para Virgínia, o calçado celebra esse encontro. "Ficamos encantadas uma com a outra. O sapato brinda essa recente parceria. Logo nas primeiras conversas, tivemos a ideia de fazer essa peça. 'Vai num pé e volta no outro'. Não fizemos grandes ações de marketing, pensando em venda, por si só. Estamos nos divertindo", diz.



Ida fala sobre sua relação com Belo Horizonte e os mineiros, para ela um povo caloroso. Ela viveu em BH por cinco anos na década de 1980 e na cidade fez muitos amigos, com quem se relaciona até hoje. Para ela, estar na capital faz parte de sua história, e voltar já era um desejo. "Uni o útil ao agradável. O sapato é uma brincadeira com o meu nome. Virgínia me acolheu", conta.

Novas amigas

Virgínia Barros é gaúcha, radicada em Minas Gerais desde 1999, onde mantém sua fábrica, produzindo sapatos, roupas e acessórios autorais, feitos à mão, símbolo de originalidade e arte, uma referência da moda sustentável.



Contar histórias é a essência da sua marca. Suas coleções mesclam o passado e o presente, criando uma estética distinta que ressoa com o público moderno enquanto celebra tradições atemporais. Está presente em cinco lojas que levam seu nome em Brasília, São Paulo, Belo Horizonte, além do e-commerce.



Atua ainda na concepção de figurinos para teatro e shows, além da participação em figurinos de jornalismo televisivo, programas de TV e cinema brasileiro. Há 15 anos está presente, regularmente, em desfiles do São Paulo Fashion Week.



Jornalista de formação, cursou estilismo na Escola de Belas Artes da UFMG, onde mais tarde foi professora de Desenho e História do Calçado. Estudou desenho do calçado na Central Saint Martins, em Londres.

Ida faz de tudo um pouco na vida. É artista plástica, faz fotos, arte colagem, é curadora e produtora da Feirinha da Ida, e algumas de suas frases estão em produtos da marca de design Tok&Stok e outras lojas conceituadas.



Sua relação com as artes plásticas e o cinema vem da infância. Seu pai, o cineasta Aron Feldman, e seu irmão, o escritor Cláudio, a inspiraram a construir sua própria identidade criativa, seu pensamento em particular e a edificar o universo lúdico que lhe é peculiar.



Ida Feldman dá o nome de um prêmio que existe, desde 1998, no Festival Mix Brasil, o maior festival latino americano LGBTQIAP+. Também é jurada assídua do Digo, festival internacional da diversidade em Goiânia.



Esteve em uma ação de guardanapos da cerveja Bohemia, em 2021, e participou da Design Weekend de março de 2023 no Edifício Virgínia, na capital paulista, pela curadoria da SomaUma e Barra Funda Autoral. A exposição ocupou o local até maio do ano passado em diversos andares, espalhando suas frases pelo prédio.



Pela editora O Sexo da Palavra, criou um tarot com referências do tarot de Marseille, explorando suas experiências energéticas e colagens autorais.



Em 2022, Ida foi selecionada pelo metrô de São Paulo e esteve por cinco meses com seus dizeres em painéis nas estações Alto do Ipiranga, Clínicas, República e Marechal Deodoro. Em 2023, foi convidada para criar uma exposição em homenagem aos 55 anos da fundação do metrô da cidade e, desde abril, apresenta 19 arte colagens de algumas estações e suas histórias em outros pontos turísticos.





Ida Feldman lança livro e calçado na loja Virgínia Barros

5 de outubro, de 11h às 17h

Na loja Virgínia Barros do Mercado Novo - Avenida Olegário Maciel, 742, terceiro piso

