Quem percorre as estradas rurais de Bento Gonçalves encontra casas de paredes grossas, capelas e videiras entre colinas. Na Serra Gaúcha, essa arquitetura de pedra guarda marcas da imigração italiana. As casas centenárias do Caminhos de Pedra ficam em uma região diferente do conhecido Vale dos Vinhedos.

Por que os imigrantes construíam casas de pedra?

Famílias italianas chegaram à região na segunda metade do século XIX e precisaram erguer moradias e espaços de trabalho. A pedra disponível no terreno passou a fazer parte de construções rurais, ao lado de madeira e outros materiais. Cada imóvel reflete condições e escolhas de sua época.

As paredes de blocos irregulares costumam chamar atenção, mas não convém imaginar todas as casas feitas com pedras simplesmente soltas. As técnicas de alvenaria variavam de uma construção para outra. Algumas receberam reboco, ampliações ou mudanças de uso, e nem toda fachada atual revela seu aspecto antigo.

A arquitetura tradicional continua presente entre propriedades rurais e paisagens de vinhedos – Créditos: depositphotos.com / Thisantors

O roteiro Caminhos de Pedra reúne edifícios históricos

O turismo oficial do Rio Grande do Sul apresenta o roteiro Caminhos de Pedra como um percurso de memória da imigração italiana. Ele passa pelo distrito de São Pedro e aproxima casas antigas, oficinas, cantinas e paisagens de trabalho rural.

Uma construção conhecida é a Cantina Strapazzon, feita de pedra irregular por volta de 1880 e adaptada posteriormente para guardar e produzir vinho. Esse exemplo ajuda a ver como um prédio pode conservar partes antigas e, ao mesmo tempo, ganhar funções diferentes ao longo do tempo.

Qual é a diferença entre Caminhos de Pedra e Vale dos Vinhedos?

Os dois roteiros ficam na região de Bento Gonçalves, mas não são o mesmo lugar. O Caminhos de Pedra destaca arquitetura e memória rural no distrito de São Pedro. O Vale dos Vinhedos é conhecido principalmente pelas propriedades agrícolas, paisagem de videiras e produção de vinhos.

Os vinhedos também fazem parte da herança da imigração, mas não explicam sozinhos a arquitetura de pedra. Separar esses trajetos ajuda a entender por que uma visita às casas antigas e outra aos parreirais podem revelar partes diferentes da mesma história regional, sem confundir suas localizações.

As pequenas capelas ajudam a contar a importância da religião na formação das comunidades – Créditos: depositphotos.com / lltrarbach

Capelas e casas adaptadas mostram mudanças na paisagem

O plano diretor de Bento Gonçalves prevê proteção à paisagem cultural do distrito de São Pedro. Isso envolve edificações antigas, sítios de interesse e práticas locais, sem afirmar que todos os imóveis são originais ou permanecem sem alterações desde a chegada dos imigrantes.

Capelas, moinhos e casas de uso familiar se misturam a empreendimentos atuais. A preservação pode incluir restauro e nova utilização, desde que respeite características relevantes. Uma fachada inspirada na arquitetura italiana, por outro lado, não deve ser apresentada automaticamente como construção feita por famílias pioneiras do século XIX.

Quem deseja descobrir os encantos da Serra Gaúcha, vai curtir esse vídeo especialmente selecionado do canal Apure Guria!, que conta com mais de 95 mil visualizações, onde Angie mostra as principais atrações de Bento Gonçalves, incluindo o Vale dos Vinhedos, os Caminhos de Pedra e as famosas vinícolas da região:

Como observar a arquitetura sem confundir passado e presente?

Uma visita mais atenta começa pela forma e pela função dos edifícios. Reparar no encaixe das pedras, nas portas e no telhado pode ajudar a perceber soluções de construção. Mas a idade de cada casa depende de documentos, placas de identificação ou registros de preservação.

Algumas referências ajudam a reconhecer diferentes partes dessa paisagem:

Casas de pedra: moradias e antigos locais de trabalho, alguns restaurados.

moradias e antigos locais de trabalho, alguns restaurados. Cantinas: espaços que ligam construções rurais à produção de vinho.

espaços que ligam construções rurais à produção de vinho. Capelas: edifícios religiosos presentes nas comunidades de imigração.

edifícios religiosos presentes nas comunidades de imigração. Moinhos e oficinas: lugares ligados às atividades do campo.

lugares ligados às atividades do campo. Vinhedos: plantações presentes em outra importante região turística.

O material usado nas paredes é só uma parte da história. A vida cotidiana das famílias e de seus descendentes também aparece nos usos dos prédios, nos ofícios e na forma de trabalhar a terra. Por isso, nem tudo precisa parecer antigo para ter valor cultural.

A herança italiana aparece em mais de um caminho

A trajetória de Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, reúne transformações ligadas à imigração italiana, à agricultura e ao crescimento urbano. As construções de pedra ajudam a perceber uma fase dessa história, sem resumir todas as pessoas e atividades da região a uma única tradição.

As casas antigas, as capelas e as videiras não contam exatamente o mesmo capítulo. Quando cada roteiro é visto em seu lugar, fica mais fácil compreender a paisagem que mistura patrimônio e vida atual. O valor dessas construções está tanto no que foi preservado quanto nas mudanças documentadas.