Entre fachadas antigas e ruas de passagem, Castro guarda uma história de caminhos que começou bem antes dos carros. Na cidade paranaense, os casarões do centro histórico lembram o tempo em que tropeiros atravessavam os Campos Gerais com animais e mercadorias, fazendo paradas que ajudaram a formar a vida local.

Por que os tropeiros paravam na região de Castro?

Antes de se tornar cidade, o lugar era conhecido como Pouso do Iapó. Ficava perto do rio e de um caminho usado no transporte de animais entre o Sul e o Sudeste. Ali, viajantes precisavam de descanso, abastecimento e pontos para negociar.

O movimento envolvia principalmente tropas de muares e gado bovino, além de mercadorias. A passagem frequente ajudou a formar pousos, comércio e propriedades rurais. Isso não significa que toda construção antiga tenha servido diretamente aos tropeiros, mas explica a origem de parte das ruas e atividades locais.

Os casarões preservados revelam detalhes da época em que as tropas cruzavam o interior do Paraná – Foto: Simplus Menegati / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0

O antigo Caminho das Tropas marcou o traçado urbano

O patrimônio cultural do Paraná identifica a atual rua Dr. Jorge Xavier da Silva como antiga Rua das Tropas. O trajeto ligava Castro à rota histórica entre Viamão, no Rio Grande do Sul, e Sorocaba, no interior paulista.

Aos poucos, casas, espaços religiosos e áreas de comércio passaram a acompanhar o caminho. Essa organização em torno de uma rota de circulação deixou sinais no centro atual. As ruas não são uma cópia intacta do passado: a cidade ganhou pontes, construções novas e outros usos ao longo dos séculos.

Que construções antigas ainda ajudam a contar essa história?

O Museu do Tropeiro de Castro funciona em uma casa do século XVIII, na praça Getúlio Vargas. A construção reúne base de pedra, estrutura de madeira e paredes tradicionais, permitindo observar técnicas anteriores a muitas edificações vizinhas.

Outros imóveis do centro pertencem ao século XIX e a épocas posteriores. Alguns guardam fachadas ligadas à moradia e ao comércio, enquanto outros receberam alterações. Por isso, a melhor forma de compreender o conjunto é perceber as diferenças de idade e função, não supor que todas as casas sejam iguais.

As antigas rotas comerciais deixaram marcas na arquitetura e nos costumes dos moradores – Foto: Simplus Menegati / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0

O centro histórico recebeu proteção estadual

O conjunto central de Castro foi tombado pelo Paraná em 1º de dezembro de 2022. A medida envolve ruas, praças, edificações e suas relações na paisagem. A proteção não se limita a uma casa famosa: considera a forma como vários elementos compõem a cidade.

O tombamento também não impede toda mudança. Reformas e novos usos precisam respeitar as regras aplicadas à área protegida. Assim, o centro histórico permanece parte da vida urbana, com moradores, circulação e atividades atuais, em vez de funcionar apenas como uma lembrança exposta ao ar livre.

Quem deseja conhecer as belezas do interior do Paraná, vai curtir esse vídeo especialmente selecionado do canal Augusto Loureiro, onde Augusto mostra um roteiro de um dia pelas cidades de Castro e Carambeí, saindo de Ponta Grossa, com dicas de passeios e atrações que revelam a história e as tradições da região:

Como reconhecer as marcas do tropeirismo ao caminhar?

O passado aparece tanto nas construções quanto nos nomes dos lugares. A história dos tropeiros nos Campos Gerais envolve viagem, criação de animais, trabalho e comércio. Conhecer esses diferentes aspectos ajuda a evitar uma visão em que todo o passado se resume a roupas típicas e viagens a cavalo.

Alguns pontos ajudam a observar esse passado na paisagem:

Antiga Rua das Tropas: eixo de circulação associado ao caminho histórico.

eixo de circulação associado ao caminho histórico. Museu do Tropeiro: casa antiga e acervo sobre viagens e ofícios.

casa antiga e acervo sobre viagens e ofícios. Praça Getúlio Vargas: área central próxima de edifícios preservados.

área central próxima de edifícios preservados. Casario do século XIX: imóveis ligados ao crescimento do núcleo urbano.

imóveis ligados ao crescimento do núcleo urbano. Rio Iapó: referência geográfica importante para o antigo pouso.

O museu e os imóveis preservados mostram apenas parte dessa experiência. O trabalho necessário para criar e manter tropas envolvia muitos grupos sociais, inclusive trabalhadores pouco lembrados nos relatos tradicionais. A memória da região ganha mais sentido quando a arquitetura é ligada às pessoas que sustentavam aquela economia.

Castro conserva um passado que ainda organiza suas ruas

O histórico do município, apresentado também em registros sobre Castro no Paraná, reúne mudanças do período colonial à cidade atual. O centro traz casas de diferentes estilos e épocas, demonstrando que a antiga rota de comércio deu lugar a uma comunidade que continuou crescendo.

Para entender Castro, vale observar o caminho, as construções e o rio como partes de uma mesma paisagem. Os casarões preservados e o Museu do Tropeiro ajudam a explicar por que a passagem de animais deixou marcas duradouras, mesmo depois que as viagens ganharam outras formas.