No deserto da Jordânia, imagens de satélite revelaram 3 acampamentos romanos quase alinhados por dezenas de quilômetros. Os recintos têm formato típico de bases militares temporárias e podem registrar uma campanha não descrita nas fontes conhecidas. A data, porém, ainda depende de confirmação em campo.
Como os 3 acampamentos romanos apareceram nas imagens?
O arqueólogo Michael Fradley examinava imagens abertas de satélite quando percebeu o traço discreto de um recinto retangular. A busca encontrou mais dois a oeste, formando uma linha. Os 3 acampamentos romanos foram depois comparados por forma, entradas e posição no terreno desértico.
Os recintos apresentam o conhecido formato de carta de baralho, com entradas opostas, característica usada pela equipe para identificá-los como estruturas militares romanas temporárias. O acampamento mais a oeste é claramente maior, enquanto os outros dois têm dimensões próximas entre si.
Por que os pesquisadores relacionam os recintos ao reino nabateu?
A linha aponta em direção a Dûmat al-Jandal, área que fazia parte do Reino Nabateu. Roma anexou esse reino em 106 d.C., e os pesquisadores consideram esse momento o contexto mais provável para uma marcha militar pela região.
O artigo publicado na Antiquity chama a campanha de provável, não comprovada. Sem material datado coletado nos recintos, ainda não é possível ligar cada estrutura de forma definitiva a um episódio histórico específico.
O que o alinhamento pode dizer sobre a marcha?
As distâncias entre os pontos ficam em torno de 37 a 44 quilômetros. Para a equipe, isso seria grande demais para uma jornada diária comum de infantaria em terreno árido, o que abriu a hipótese de tropas montadas capazes de avançar mais rápido.
Os pesquisadores também observam que a rota evita o caminho mais conhecido do Wadi Sirhan. Essa escolha poderia ter criado efeito de surpresa, mas continua como interpretação. O alinhamento mostra direção e ritmo possíveis; sozinho, ele não revela ordens, batalhas ou o número exato de soldados.
A seguir listamos 4 pistas do alinhamento que ajudam a entender por que os recintos foram interpretados como bases militares temporárias:
- Formato romano: os recintos têm contorno semelhante a uma carta de baralho e entradas opostas.
- Alinhamento: os três pontos seguem uma direção coerente rumo ao leste, atravessando terreno desértico.
- Grandes intervalos: cerca de 37 a 44 quilômetros separam um acampamento do seguinte.
- Data ainda indireta: a ligação com 106 d.C. é a hipótese mais provável, mas precisa de confirmação de campo.
Leia também: O vilarejo de 5.000 anos que preservou camas, prateleiras e cômodas feitas de pedra dentro das casas
Quais medidas diferenciam os três acampamentos?
O recinto ocidental mede cerca de 125 por 105 metros e tem área interna maior. Os acampamentos central e oriental ficam perto de 95 por 65 metros. Essa redução de tamanho alimentou perguntas sobre divisão de tropas, abastecimento e mudanças durante a possível marcha.
Nenhuma dessas explicações está fechada. A diferença pode indicar que parte da força ficou para trás, seguiu outra rota ou ajudou no abastecimento de água. O próprio estudo apresenta cenários, mostrando como a arqueologia usa medidas para formular hipóteses que depois precisam ser testadas.
A seguir listamos 3 medidas dos acampamentos que mostram como o tamanho muda ao longo da linha identificada:
|Acampamento
|Tamanho aproximado
|Distância seguinte
|Ocidental
|125 × 105 m
|44,2 km
|Central
|95 × 65 m
|37,7 km
|Oriental
|95 × 65 m
|Fim conhecido da linha
O que falta para confirmar a história desses acampamentos?
O próximo passo decisivo é investigar os locais no terreno e encontrar material que permita uma datação direta. A forma dos recintos e o contexto regional sustentam a identificação romana, mas a ligação exata com a anexação de 106 ainda depende de novas evidências arqueológicas.
Mesmo com essa cautela, o achado mostra a força das imagens de satélite. Os acampamentos no deserto quase não deixam estruturas altas, mas seus contornos sobreviveram o bastante para revelar uma possível rota militar. O mapa surgiu antes da escavação e orienta as perguntas que o campo terá de responder.
Sua história pode virar reportagem
Conte por texto ou áudio — nomes e endereços viram fictícios antes de qualquer publicação.
Deixe um comentário