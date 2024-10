Garrafa com ouro e diamantes vai a leilão para financiar ações na Amazônia

FOLHAPRESS - Uma garrafa de água coberta com 280 diamantes, prata e ouro 18 quilates será levada a leilão internacional pelo valor estimado de 910 mil dólares (cerca de R$ 5 milhões) em novembro.

O recipiente não é a única singularidade do produto criado pela empresa brasileira Ô Amazon Air Water em parceria com a joalheria Tanjô Jewelry e a agência de publicidade Atlantis Intelligence Lab.

Extraída dos rios voadores (massas de ar úmido que passam pela floresta amazônica e influenciam chuvas pelo país), a "Victoria Amazônica" é anunciada como "a água mais pura do planeta".

Do total arrecadado no leilão, R$ 1,5 milhão será destinado a dez projetos socioambientais voltados para a população ribeirinha de Barcelos, no interior do Amazonas, onde a água de luxo foi produzida.

Desenvolvidas pelo instituto social da Ô Amazon Air Water, as iniciativas envolvem incentivo ao empreendedorismo feminino, capacitação de cozinheiros e mecânicos, monitoramento e preservação florestal, fomento ao turismo e democratização do acesso ao cinema.

"Água não é tudo igual", assegura Cal Junior, fundador e presidente da Ô Amazon Air Water. "A noção de que ela é um líquido incolor, inodoro e insípido está errada. Assim como qualquer outro produto de consumo, a água sofre influências de onde é produzida, envasada e armazenada."

Livre de cloro, conservantes ou minerais como o sódio, o produto premium segue critérios estabelecidos pelo mercado de águas finas, que tem como um de seus representantes a Fine Water Society. A entidade reúne produtores de água gourmet de todo o mundo e promove competições internacionais de degustação.

Fora do Ocidente, a água pode até mesmo ser um símbolo de ostentação, explica Junior. "Quando você pensa na mentalidade do mundo árabe e muçulmano ou do mundo hindu, onde muitos multimilionários não consomem álcool, servir à mesa uma água rara, valiosa e inacessível, em vez do vinho ou do whisky, é uma maneira de demonstrar poder."

O líquido a ser leiloado foi produzido em uma noite de lua cheia. Daí a inspiração de seu nome (Victoria Amazônica): conta uma lenda tupi-guarani que, em uma noite como essa, a jovem indígena Naiá teria pulado no rio para ver o reflexo da lua e morreu afogada. Os deuses decidiram transformá-la em uma estrela nas águas, criando, assim, a planta vitória-régia.

Segundo Junior, a extração no período noturno influencia o terroir da água -termo comum no universo dos vinhos, que se refere ao conjunto de fatores, como clima e solo, responsáveis pelo sabor específico de cada bebida.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia



A extração foi feita com um aparelho capaz de condensar o vapor dos rios voadores. "Uma hélice atrai o ar da atmosfera, que é direcionado para uma condensadora. O ar, então, passa por uma serpentina congelada, que acelera a condensação. O aparato é bombardeado por raios ultravioleta. Depois, a água passa por um filtro de carvão para eliminar mais resíduos", descreve o presidente da empresa de águas gourmet.

A Victoria Amazonica é o primeiro produto da nova linha de "águas super premium" que será lançada pela empresa. Hoje, é possível comprar itens de outras linhas a partir de $ 90 (aproximadamente R$ 540).