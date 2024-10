Saque-aniversário: 86% dos brasileiros usam o dinheiro para pagar as contas

Lançado em 2019 para permitir que o trabalhador possa receber uma parte da quantia do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) no mês em que celebra mais um ano de vida, o saque-aniversário é utilizado na maioria das vezes para cobrir despesas domésticas ou dívidas no cartão de crédito, segundo aponta uma pesquisa inédita lançada pela fintech meutudo.

De acordo com o levantamento, 86% dos participantes responderam que utilizam o fundo como fonte de crédito. Além disso, 43% decidem antecipar o saque-aniversário. A segunda opção mais frequente é o empréstimo pessoal.

A pesquisa ainda mostrou que cerca de 47% dos consumidores procuram empréstimos para pagar contas em atraso, tais como aluguel, água e luz. Também foram citadas compras de mercado (30%) e pagamento de dívidas de cartão de crédito (16%).

Pelo recorte de faixas etárias, o estudo revelou que as principais razões para o uso do saque-aniversário entre jovens de 18 e 30 anos são pagar contas em atraso, compras de mercado e dívidas de cartão de crédito. Entre 31 a 45 anos, além das contas em atraso e compras de mercado, uma grande parcela dos consumidores também busca recursos para mensalidades escolares ou de faculdade.

Já entre o público de 46 a 60 anos, o foco principal é em pagar contas em atraso, compras de mercado e aquisição ou conserto de veículos. "A maioria dos entrevistados utiliza a antecipação do FGTS como linha de crédito para cobrir despesas básicas. Os dados revelam a necessidade de soluções financeiras acessíveis para um público que, em grande parte, enfrenta dificuldades para equilibrar contas diariamente”, afirma Daniel Garcia, head da unidade de negócio de FGTS da meutudo.

Fim do saque

Ainda este ano, o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) confirmou que enviará um projeto de lei ao Congresso Nacional para encerrar o saque-aniversário. Segundo o ministro Luiz Marinho, o governo já deu aval para extinguir a modalidade. Com o fim da opção, até 80 milhões de brasileiros podem ser impactados diretamente.

Para o especialista, a medida pode afetar diretamente a renda do consumidor, visto que o consignado privado debita uma parcela direto do salário, em vez do que ocorre com a antecipação.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

“O saque-aniversário é uma alternativa que não compromete a renda mensal do trabalhador. Com o fim do programa, ele deixará de ter acesso a uma linha de crédito com a possibilidade de juros menores”, complementa Garcia.