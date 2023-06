430

Pesquisa revela um aumento no número de mulheres que geram empregos em suas empresas ISSOUF SANOGO/AFP O empreendedorismo feminino no Brasil alcançou um marco histórico em 2022, com um número crescente de mulheres atuando como donas de seus próprios negócios. Uma pesquisa realizada pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), utilizando dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), apontou que 34,4% do total de negócios no país são liderados por mulheres, totalizando 10,3 milhões de empreendedoras.





Este número faz parte de um total de 30 milhões de proprietários de negócios no Brasil, incluindo homens e mulheres, o maior índice da série histórica. O estudo também indica que as empreendedoras conseguiram se reerguer após a queda observada durante a pandemia, quando a proporção de mulheres atuando como donas de negócios atingiu seu pior nível, 33,4% no 2º trimestre de 2020, desde o registrado no 3º trimestre de 2016 (32%).









Os estados do Rio de Janeiro e Ceará são os líderes no quesito mulheres como donas de negócios, com uma proporção de 38% em relação ao total de empreendedores, superando a média nacional de 34,4%.