Posto Norte Sul, no bairro Santa Efigênia, Região Centro-Sul de Belo Horizonte Leandro Couri/EM/D.A. Press

A Petrobras anunciou nessa quinta-feira (15/6) uma redução de R$ 0,13 no preço do litro da gasolina nas refinarias. A promessa era de que a mudança iria afetar o preço do combustível nas bombas. A equipe de reportagem dofoi nesta sexta-feira (16/6) conferir a possível redução.