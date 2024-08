EM Minas recebe neste sábado (17/8) o empresário Rodrigo Ferraz

O EM Minas, programa da TV Alterosa realizado em parceria com o Portal UAI e o Jornal Estado de Minas, recebe neste sábado (17/8), às 19h30, o empresário Rodrigo Ferraz. Além de fundador da cervejaria Albanos, ele é o idealizador da plataforma de pesquisas Fartura, realizador do Festival de Gastronomia de Tiradentes, um dos mais importantes do país, e articulador de ações que levam a cozinha mineira para o mundo.

Na entrevista ao jornalista Benny Cohen, Rodrigo comenta sobre dois momentos marcantes da Albanos neste ano. A marca fechou sua operação na Rua Pium-í, Bairro Sion, para focar na produção de cervejas na fábrica em Nova Lima.

Por outro lado, tornou-se bicampeã do World Beer Awards, na Inglaterra, um dos principais concursos de bebidas do mundo. Dessa vez, a Albanos Session IPA foi eleita a melhor cerveja do mundo em sua categoria. Com esse título, somado a mais quatro medalhas, a cervejaria, lançada há 28 anos, chegou a 40 premiações.

"O mercado é muito difícil, a cervejaria artesanal não tem a escala de uma industrial, a gente ainda sofre as questões da pandemia, mas temos uma tradição boa, várias cervejarias premiadas mundialmente, então a gente batalha todos os dias para vencer essas questões", comenta.

Expedições e festivais





O empresário também fala sobre a plataforma Fartura, que faz expedições por todo o território brasileiro, mapeando produtos e produtores, e sobre os festivais de gastronomia que realiza pelo Brasil e pelo mundo (já fez edições em Portugal). Em destaque, o de Tiradentes, cidade histórica no interior de Minas Gerais, que inicia mais uma edição na próxima sexta-feira (23/8).

Em alguns momentos da conversa, Rodrigo se emociona. Por exemplo, ao relembrar o caso de quando uma turma de surdos e mudos o agradeceu por fazer a primeira aula em braille de gastronomia no festival em Fortaleza. "Essas histórias realmente motivam e impulsionam, porque tudo dá muito trabalho."

Graças às articulações do Fartura, a cozinha mineira foi parar nas Olimpíadas de Paris, com o Minas Bar, um bar de estufa comandado pelo chef Henrique Gilberto (Cozinha Tupis, Forno da Saudade e Juramento 202) que fez o maior sucesso com torresmo, pão de queijo com pernil e outras delícias de Minas. O projeto vai continuar nas Paralimpíadas, 28 de agosto a 8 de setembro.

"O melhor lugar para se comer é Minas Gerais, porque você tem realmente uma gastronomia muito boa, de origem, com toda uma tradição e com a receptividade do mineiro. Isso conta muito, porque gastronomia não é só o que você come, é o que está em volta, o ambiente, é um contexto", opina.

Como assistir



O programa EM Minas é transmitido para todo o estado pela TV Alterosa. Cada episódio é dividido em três blocos, sendo dois transmitidos na televisão e um terceiro bloco exclusivo para o canal do YouTube do Portal Uai, onde todos os programas podem ser vistos na íntegra.

Aos domingos, a entrevista completa está disponível no Portal UAI e na edição impressa do Estado de Minas. O público também pode conferir matérias com os principais destaques no portais do EM e do Uai.