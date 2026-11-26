Formada em jornalismo pela PUC Minas. Começou como estagiária nos Diários Associados e teve passagens por editorias como Polícia, Saúde, Imóveis, Negócios e Emprego. Hoje é especializada em gastronomia e também escreve sobre moda

O mercado de chocolates está perto de viver uma grande – e importante – revolução. A partir de maio de 2027, a legislação brasileira exigirá, entre outras mudanças, que as embalagens informem aos consumidores o percentual exato de sólidos totais de cacau. Os chamados chocolates tradicionais (que não são ao leite nem brancos), por exemplo, deverão conter pelo menos 35% deles em sua composição. Diante disso, o que muda para a marca de Belo Horizonte Ambar? “A nossa resposta é nada. Não vai mudar nada”, avisa a chocolatier Renata Penido em entrevista para o podcast Degusta.

Fique por dentro das notícias que importam para você!



Isso porque a fábrica e loja de chocolate sempre trabalhou dessa forma: com o máximo de transparência e o máximo de cacau. Filosofia que vem da escolha pelo modelo “bean to bar”, o que faz com que a produção se inicie lá no Sul da Bahia. “A gente visita as fazendas para entender em quais condições as pessoas trabalham, se há uma valorização de mão de obra, se a gente está falando de um plantio sustentável e se a gente vai ter cacau de qualidade”, explica.



Depois que passam por processos de fermentação e secagem, as amêndoas chegam a BH e seguem para a etapa da torra. “A gente fala que é a receita do nosso chocolate, a maneira como vai torrar aquele cacau para poder valorizar as notas dele.” Em seguida, a equipe descasca, separa o nibs e leva para a melanger, máquina onde o sólido vira um creme e se junta a outros ingredientes. Basicamente, são massa de cacau, manteiga, açúcar e leite em pó.



A Ambar hoje produz cinco tipos de barras de chocolate: 70% intenso, 55% dark milk, 42% ao leite com cumaru, 32% branco com nibs e blend 70% e 42% com coco caramelizado.



Apesar do nome (Ambar vem da expressão “da amêndoa à barra”, tradução do termo em inglês “bean to bar”), a marca ultrapassa as barras e chega aos bombons, que, a cada coleção, ganham formatos diferentes, cores pintadas a mão, texturas e recheios em camadas. É onde a chocolatier mais explora sua criatividade. “Criei uma frase para definir muito o meu olhar para a bomboneria: dentro de um bombom cabe o mundo e também cabe um mundo. Cabe o seu mundo, cabem lugares do mundo.”

A marca Ambar não se limita às barras e transforma o chocolate em bombons que conquistam primeiro pelo visual, depois pelo sabor Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press



A união de manjericão e framboesa remete ao período em que Renata trabalhou na Espanha com Jordi Bordas, que já ganhou a Copa do Mundo da Confeitaria. Eram os sabores do doce do confeiteiro catalão que ela mais amava. A chocolatier cita outro bombom que ensina nos cursos, batizado de Maria Maria, com caramelo de café com leite, marzipã de biscoito de café e biscoito maizena.



“É uma lembrança de uma das pessoas mais importantes da minha vida, que ajudou a minha mãe na minha criação, e a gente tinha o hábito de comer café com leite com biscoito maizena”, conta. “Então, a gente consegue pegar no nosso dia a dia questões criativas. É um chá que você toma, é uma comida que você come, é um cheiro que você sente, mas isso tudo tem a ver com conhecimento e repertório.”

Brigadeiros na escola

Renata vem construindo seu repertório desde os 11 anos, quando começou a fazer brigadeiro para vender na escola. De lá, seguiu como “a menina dos doces” na graduação. “Quando estava terminando a faculdade, já tinha certeza de que não queria atuar na psicologia, descobri que dava para estudar o que amava, que era o chocolate. É um assunto muito apaixonante.” Ela estudou, viajou o mundo, fez muitos cursos e trabalhou em algumas cozinhas até se tornar uma referência como chocolatier, à frente de disputados cursos, que atraem alunos de todo o Brasil.



O seu lado professora aflorou depois que ela deu aulas para mulheres na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE). “Foi muito bonito porque lembrei de uma parte minha que estava escondida desde a minha adolescência, que é ensinar. Quando era adolescente, fazia grupos em casa, porque a melhor maneira de aprender era ensinando.” Duas amigas confeiteiras – Joana Moura, da O Granulado, e Luana Drumond, da Doce Que Seja Doce – deram um empurrãozinho (isso para não dizer que a obrigaram a dar aulas) e foram as primeiras alunas.

Conhecimento liberta

O chocolate é muitas vezes visto como o terror da confeiteira, por ser considerado um ingrediente difícil de trabalhar, já que envolve desafios como temperagem e temperatura. Renata quebra essa barreira dizendo que é tão difícil quanto dirigir e aprender a fazer um bolo. “Acho tranquilíssimo trabalhar com chocolate. Mas a gente tem que entender que tudo é conhecimento e prática”, pontua a chocolatier, que acredita muito no lema de que o conhecimento liberta.

O caramelado da Ambar une duas paixões de Renata Penido: chocolate e caramelo Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press



Nas aulas, ela não esconde os desafios, mas encoraja os alunos a entender cada detalhe dos processos. “Não é porque deu certo que está certo, trago muito isso para os meus alunos. Funcionou, beleza, mas você sabe por que funcionou? Nesses anos, vou percebendo muito qual que é o caminhar do conhecimento, então, prefiro o aluno que erra de primeira do que o que acerta de primeira.”



De fato, são muitas variáveis que influenciam o trabalho com chocolate, que, no caso do bean to bar, começa lá no campo, considerando que cada safra de cacau vai ser única. “Como ele tem um terroir, cada vez ele pode vir com uma acidez diferente, com notas diferentes e a gente vai criar com toda essa diversidade um bombom e ainda escolher a casquinha. A pintura também tem que se adaptar”, comenta. Existe o desafio, mas também a magia de ver a receita dar certo.

Mundo dos caramelos

Em uma viagem para a França, onde traçou uma rota para conhecer a pé 45 confeitarias, Renata viu pela primeira vez o título de caramelier na porta de uma loja. “Achei legal, porque amava o caramelo, era um assunto que eu queria estudar muito. E ali eu falei: 'quero ser caramelier também'”, relembra. Mais uma vez, ela foi atrás de informação em tudo quanto é lugar, já que esse assunto costuma ser secundário nos cursos, e estudou muito para ensinar aos seus alunos toda a versatilidade do caramelo.



Ela levou para a mesa do podcast dois produtos que unem, cada um à sua maneira, duas paixões: chocolate e caramelo. Um é o bombom de caramelo de café e o outro, o caramelado, crocante de caramelo com castanha de caju coberto com chocolate 42% ao leite com cumaru, um dos doces preferidos da criadora. Faz aquele barulhinho gostoso ao morder e termina com a cremosidade da cobertura derretendo na boca. “Chocolate e caramelo são 'best friends', estão sempre juntos.”

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Serviço

O programa é quinzenal e vai ao ar sempre às segundas. Acesse o canal do Portal UAI no YouTube ou o Spotify para assistir ao episódio completo.