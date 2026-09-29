Casa Bauducco inaugura cafeteria no Shopping Del Rey

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A Casa Bauducco inaugurou uma nova loja no Shopping Del Rey, na região Noroeste de Belo Horizonte. A abertura expande a presença da rede de franquias em Minas Gerais e combina uma cafeteria premium com um cardápio próprio e produtos para presentear.

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O menu traz releituras de receitas italianas, como Arancini, Pinsa Romana e Mini Panettone Salgado. As fatias de Panettone e Chocottone são servidas durante todo o ano, acompanhadas por cafés de grãos especiais e bebidas exclusivas quentes e geladas.

O ambiente remete à arquitetura de Turim, na Itália, cidade natal do fundador Carlo Bauducco.

“A unidade no Shopping Del Rey expressa o nosso jeito de fazer e receber”, afirma Camila Forte, gerente executiva de marketing da Casa Bauducco. “O consumidor vivencia a marca de forma completa ao longo de toda a jornada de consumo.”

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Novidades no cardápio

A loja mineira estreia com uma linha inédita de Chocolates Quentes Italianos nos sabores: tradicional, amarena, banoffe, gengibre e pistache. O cardápio também inclui os Lattes Pistache Velutto e Macchiato Banoffee.

Outra novidade é o Velutto, uma espuma cremosa usada para finalizar bebidas, disponível nas versões pistache e caramelo. Inspirado na alta coquetelaria, o topping agrega sabor e textura. Todos os lançamentos utilizam ingredientes da empresa italiana Fabbri.

Com mais de 200 unidades no Brasil, a Casa Bauducco projeta alcançar 500 lojas nos próximos anos. Em Minas Gerais, a marca já opera no Aeroporto de Confins, em Uberaba e no Uberlândia Shopping.

A expansão no estado continuará com uma unidade no Boulevard Shopping em 2026. Para 2027, está prevista a abertura da primeira Bauducco Loja de Minas Gerais, ao lado de uma nova operação da Casa Bauducco.

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