Bauducco e Netflix se unem em collab de snacks para 'devoradores'
Com Fernanda Souza como embaixadora, campanha traz Choco Brownie e Choco Pipoca para turbinar a maratona de séries com novos sabores e experiências
A Bauducco e a Netflix anunciaram uma nova parceria com a campanha "Devoradores com gosto", pensada especialmente para os fãs de maratonas de séries e filmes.
A nova linha foi desenvolvida para ser consumida diretamente da embalagem, sem complicações, durante os momentos de entretenimento.
Entre os lançamentos está o Choco Brownie, um biscoito sabor brownie com gotas de chocolate, em pedaços crocantes e finos, ideal para o consumo em frente à tela. Para quem prefere pipoca, a linha conta com uma combinação de pipoca caramelizada com cobertura sabor chocolate.
Disponíveis em embalagens de 70g ou 80g, os produtos podem ser encontrados em pontos de venda selecionados, como Bauducco Lojas e Lojas Americanas.
