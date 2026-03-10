Assine
Bauducco e Netflix se unem em collab de snacks para 'devoradores'

Com Fernanda Souza como embaixadora, campanha traz Choco Brownie e Choco Pipoca para turbinar a maratona de séries com novos sabores e experiências

Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
10/03/2026 16:00 - atualizado em 10/03/2026 16:01

Bauducco e Netflix se unem em collab de snacks para 'devoradores'
A linha 'Devoradores com gosto', da Bauducco e Netflix, é ideal para acompanhar suas maratonas de séries e filmes crédito: Divulgação

A Bauducco e a Netflix anunciaram uma nova parceria com a campanha "Devoradores com gosto", pensada especialmente para os fãs de maratonas de séries e filmes.

A nova linha foi desenvolvida para ser consumida diretamente da embalagem, sem complicações, durante os momentos de entretenimento.

Entre os lançamentos está o Choco Brownie, um biscoito sabor brownie com gotas de chocolate, em pedaços crocantes e finos, ideal para o consumo em frente à tela. Para quem prefere pipoca, a linha conta com uma combinação de pipoca caramelizada com cobertura sabor chocolate.

Disponíveis em embalagens de 70g ou 80g, os produtos podem ser encontrados em pontos de venda selecionados, como Bauducco Lojas e Lojas Americanas.

*Este conteúdo foi gerado e otimizado com o auxílio de inteligência artificial.

