Prepara Gastronomia reúne chefs e promove rodada de negócios em BH

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

Felipe Bronze, Irina Cordeiro, Dona Carmem Virgínia e Ivan Ralston participam, na próxima segunda e terça-feira (18 e 19/5), em Belo Horizonte, da 6ª edição do Prepara Gastronomia: Inovação, Negócios e Pessoas.

O evento será realizado na sede do Sebrae Minas, no Bairro Nova Granada, na Região Oeste da capital, e reúne palestras, oficinas, experiências gastronômicas e debates sobre inovação, gestão e tendências. Também está prevista uma rodada de negócios voltada a empresas do setor de alimentação fora do lar.

A programação inclui ainda atendimentos a empreendedores sobre temas como gestão de pessoas, capacitação de mão de obra e reforma tributária. A proposta é aproximar pequenos negócios de alimentação de fornecedores e clientes corporativos.

O Prepara Gastronomia conta com apoio institucional da Belotur e parceria educacional do Senac Minas. Segundo Renato Lana, analista do Sebrae Minas, o programa foi criado para apoiar empreendedores em diferentes fases do negócio. “O Prepara Gastronomia é um programa para apoiar o pequeno empreendedor, seja ele com um mês de negócio aberto ou com uma empresa que já está há 20 anos no mercado”, afirma.

Ele explica que a iniciativa busca ajudar os empresários a melhorar diferentes áreas da operação, como marketing digital, atendimento, vendas, gestão e organização interna. “A ideia é que o empreendedor consiga ter um modelo mais organizado, com indicadores e controles. Pode ser uma barraca, um restaurante, uma confeitaria, uma lanchonete, um delivery ou alguém que produz comida em casa para comercialização. É um programa diverso para todos os modelos de negócio de alimentação”, completa.

Diferencial para o negócio

Na segunda-feira (18/5), a chef Dona Carmem Virgínia se apresenta na Arena Mão na Massa, às 16h, com uma atividade voltada à cozinha ancestral e aos sabores afro-brasileiros. Em 2024, o restaurante Altar Cozinha Ancestral, comandado por ela, foi declarado Patrimônio Cultural e Gastronômico do Recife.

Às 18h, Ivan Ralston, chef do Tuju (SP), restaurante com três estrelas Michelin, participa da Arena Inovação e Experiência do Cliente com a palestra magna “Um território chamado Tuju: a valorização dos produtos de origem, dos modos de fazer brasileiros e de como transformá-los em diferencial para o negócio e para os clientes”.

Às 19h, a chef potiguar Irina Cordeiro apresenta a palestra “Como o milho mudou a minha vida”, sobre gastronomia afetiva, cultura nordestina e transformação social por meio da cozinha.

Na terça-feira (19/5), a Rodada de Negócios será realizada das 8h às 13h30. A atividade reunirá empresários do setor e fornecedores de equipamentos, tecnologia, embalagens, delivery, marketing, insumos e soluções para o segmento de alimentação. Ao todo, serão 40 fornecedores convidados e 300 vagas para microempreendedores individuais (MEI) e micro e pequenas empresas (MPE).

Às 19h10, o chef e gestor Felipe Bronze ministra a palestra “Inovação em modelos de negócios”. Conhecido por programas como Perto do Fogo, Que Seja Doce e The Taste Brasil, ele vai abordar experiências da carreira, desafios do setor e tendências do mercado gastronômico.

Profissionalização

O chef Yves Saliba, proprietário do Per Lui, Odoyá e Pastaio, participou da edição do ano passado. Para ele, eventos como o Prepara Gastronomia ajudam a aproximar o setor e ampliar o alcance dos profissionais. “Quando fala em Sebrae e Belotur, eu sempre sou um cara que vai topar qualquer coisa. Uma das coisas mais legais que eu atingi com o meu trabalho foi o direito de falar”, afirma.

Entre os beneficiários das consultorias do Sebrae está Caio Campos Araújo Pádua, sócio-proprietário do recém-inaugurado Chopp do Mercado e do Jairo’s Cervejaria. Ele conta que buscou o programa em um processo de profissionalização da empresa.

“Nem sempre você tem uma ideia do que está indo mal na sua empresa se não tem o conhecimento para saber o porquê de estar indo mal”, diz. Foi nesse contexto que ele encontrou o Prepara Gastronomia e a consultoria de gestão integrada do Sebrae.

Em Belo Horizonte, o programa Prepara Gastronomia registrou, em 2025, 2.065 atendimentos, 1.324 empresas atendidas e cerca de 1.990 horas de consultoria. Entre os resultados das empresas participantes, foram apontados redução média de 9,2% nos custos, crescimento médio de 18,5% no faturamento, aumento de 82,6% no lucro líquido, crescimento de 82,6% na produtividade e alta de 6,4% no ticket médio.

Serviço

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Prepara Gastronomia: Inovação, Negócios e Pessoas

Data: 18 e 19 de maio, das 13h07 às 20h16

Rodada de Negócios: 19 de maio, das 8h27 às 13h33

Local: Sede do Sebrae Minas — Av. Barão Homem de Melo, 329, Nova Granada, Belo Horizonte

Inscrições: pelo site do evento