Roberta Sudbrack assina jantar ao lado da chef Ana Gabi Costa, do Trintaeum

Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.

Ovas, abóbora, porco, banana, canjiquinha… Já deu para ficar curioso com o que será servido no jantar que une as chefs Roberta Sudbrack e Ana Gabi Costa? Pois é, o evento que será realizado na próxima quarta (13/5) no restaurante Trintaeum, no Lourdes, Região Centro-Sul da capital mineira, promete surpreender. Afinal de contas, marca o encontro de duas profissionais com trajetórias distintas, mas que definitivamente têm em comum o trabalho de valorização de ingredientes regionais.

O jantar de sete tempos (R$ 495 + 49,50 de taxa) vai contar, dentre outros pratos, com misturas como: tempurá de quiabo, chuchu refogado e creme de camarão; canjiquinha de milho crioulo com ovas; brisket com abóbora braseada e ora-pro-nóbis; e porco com banana e caldo Catauá.

Cada um dos preparos será harmonizado com vinhos da vinícola Bárbara Eliodora, de São Gonçalo do Sapucaí (MG), região Sul do estado.

A noite se encerra com duas sobremesas: canelone de pêra com farinha de pé de moleque e calda toffee com baunilha brasileira - criação de Sudbrack - e o gelado de queijo de cabra, clássico do restaurante Trintaeum, servido com compota de laranja e “um tal cheiro de ambrosia". A parte doce da refeição será harmonizada com licor de pequi.

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima