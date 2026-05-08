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MINAS NA EUROPA

Vinhos mineiros aterrissam na França por meio de projeto ousado

Iniciativa 'Vin du Brésil' busca apresentar rótulos brasileiros aos franceses, que são mundialmente reconhecidos pela produção de vinhos

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Joana El Khouri*
Joana El Khouri*
Repórter
Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.
08/05/2026 19:42 - atualizado em 09/05/2026 20:05

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Da esquerda para a direita, Xavier Vankerrebrouck, Giovanni Montoneri, Benoit Mathurin e Guilherme França, todos à frente do
Da esquerda para a direita, Xavier Vankerrebrouck, Giovanni Montoneri, Benoit Mathurin e Guilherme França, todos à frente do projeto 'Vin du Brésil' crédito: Arquivo pessoal

Enquanto a França já tem uma história antiga e consolidada no mundo dos vinhos, o Brasil ainda apresenta uma trajetória recente nesse segmento. Não por isso, o país tropical deixa de produzir excelentes e surpreendentes rótulos.

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É exatamente isso que o chef francês Benoit Mathurin; o empresário italiano Giovanni Montoneri, que mora no Brasil há 12 anos e é entusiasta dos vinhos nacionais; o jornalista e influenciador francês Xavier Vankerrebrouck; e o brasileiro Guilherme França, sócio da Intrust Associates, querem mostrar para os franceses.

Os quatro se uniram para levar adiante o projeto “Vin du Brésil”, que busca, justamente, exportar vinhos brasileiros – inclusive mineiros – para a França.

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Toda essa história começou há cerca de oito anos, quando Giovanni e Benoit ficaram amigos e começaram a partilhar experiências no “Esther Rooftop”, restaurante do italiano em São Paulo. “O Benoit, como grande entusiasta e conhecedor de vinhos, começou a trazer rótulos brasileiros, que, a cada encontro, harmonizavam cada vez melhor com a culinária sofisticada do restaurante. Essa evolução sensorial, da descoberta inicial até combinações cada vez mais precisas, foi o que plantou a semente da Vin du Brésil”, explica Giovanni.

Assim, o grupo atua sobretudo em degustações direcionadas a profissionais do setor, como sommeliers, comerciantes, restaurateurs e jornalistas especializados. “Já realizamos três degustações em Paris, em dezembro, reunindo tanto a imprensa quanto profissionais do mercado”, acrescenta Xavier Vankerrebrouck.

Diversidade

Para conquistar o paladar dos europeus, o projeto aposta na apresentação de produtos que sejam diferentes entre si. Para Xavier, ao longo das degustações já realizadas, “as castas que mais surpreenderam foram Chardonnay, Chenin Blanc e Cabernet Sauvignon. O principal motivo é o frescor desses vinhos, algo que surpreende os franceses, que normalmente esperam rótulos mais encorpados e potentes.”

De Minas

Além de garrafas do Rio Grande do Sul, o “Vin du Brésil” aposta em vinhos mineiros. Até o momento, são duas as vinícolas do estado que aparecem nas degustações: Bárbara Eliodora, de São Gonçalo do Sapucaí, e Estrada Real, de Caldas.

“A escolha do Sul de Minas aconteceu de forma bastante natural. Nos últimos anos, a região se consolidou como a segunda maior produtora de vinhos do Brasil, muito impulsionada pela técnica da dupla poda, da qual são pioneiros”, enfatiza o chef Benoit, fazendo referência à técnica que consiste, basicamente, em inverter o ciclo natural da videira, possibilitando duas colheitas anuais, sendo uma no inverno.

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino

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