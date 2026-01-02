Assine
DICA DE QUEM ENTENDE

Onde comem os chefs? Veja os restaurantes favoritos da chef Juliana Duarte

Além de chef e proprietária do restaurante Cozinha Santo Antônio, Juliana Duarte é historiadora e pesquisadora, e isso se reflete em suas dicas

Joana El Khouri*
Repórter
Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.
02/01/2026 06:00

Chef Juliana Duarte, da Cozinha Santo Antônio foi convidada do podcast Degusta
Chef Juliana Duarte, da Cozinha Santo Antônio foi convidada do podcast Degusta crédito: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press

A história e a gastronomia caminham lado a lado, mas não é fácil encontrar por aí uma casa que faça uso da história para compor seu cardápio. É exatamente isso que a chef e historiadora Juliana Duarte faz em seu restaurante, a Cozinha Santo Antônio.

No menu da casa, os clientes encontram itens como “Ensaio para Frieiro”, em homenagem ao escritor Eduardo Frieiro, nome importante na história da cultura alimentar de Minas. O “Maria da Cruz”, um dos pratos de grande sucesso na casa, composto por carne de gado Curraleiro assada, requeijão moreno, mandioca na manteiga de garrafa, milho tostado, pimenta-passarinho e caldo da própria carne, faz referência à Maria da Cruz, uma “rebelde” do século 18.

Em entrevista ao Podcast Degusta, Juliana Duarte contou os lugares que gosta de ir na cidade em seu tempo livre. Ah, essas dicas são perfeitas para quem gosta, além de comida boa, de lugares simbólicos em termos de cultura e gastronomia. Vale destacar que alguns estabelecimentos podem estar de férias ou funcionando em horários especiais neste período. Confira:

Mercado central

Como uma boa belo-horizontina, Juliana é apaixonada pelo Mercado Central. “O cheiro de lá já nos inspira”, destaca. Além de apreciar as degustações de produtos tradicionais, Juliana chama a atenção para o Comercial Sabiá, mais especificamente para a broa de fubá com queijo vendida por lá. “O melhor é quando você tem a sorte de estar quentinha”.

Outro prato muito famoso no Mercado é o fígado com jiló, e o favorito da chef e historiadora é feito no Rei do Torresmo. Ela também diz ter tido o hábito de ir ao Mercado aos domingos para passear e degustar várias delícias.

Serviço

Avenida Augusto de Lima, 744, Centro
(31) 3274-9434
De segunda a sábado, das 8h às 18h
Domingo, das 8h às 13h

Sushi Naka

Sushi Naka é uma clássica casa de cozinha japonesa em BH
Sushi Naka é uma clássica casa de cozinha japonesa em BH Sushi Naka/Divulgação

Um outro clássico da cidade, mas de culinária japonesa, é o Sushi Naka, que fica na Região da Savassi. Reconhecido como um dos restaurantes de culinária japonesa pioneiros de BH, ele também é um dos favoritos da chef Ju Duarte.

Serviço

Avenida Afonso Pena, 2828, Savassi
(31) 3287-2714
De terça a sexta, das 11h às 14h e das 18h às 22h
Sábado e domingo, das 11h às 14h30 e das 18h às 22h

Xapuri

Lombo, arroz, tutu, batatas coradas e couve do restaurante Xapuri
Lombo, arroz, tutu, batatas coradas e couve do restaurante Xapuri Qu4rto Studio/Divulgação

Quando o assunto é culinária mineira, o Xapuri, localizado na Região da Pampulha, é referência. Fundado por uma das figuras mais notórias e marcantes da história dessa cultura alimentar, dona Nelsa Trombino (já falecida), o restaurante é hoje comandado pelo seu filho, Flávio Trombino.

“É engraçado que quando ele apareceu a gente tinha quase que uma resistência para ir nele. Pensavam ‘ah, sair de casa para comer comida mineira”, explica Ju, destacando, entretanto, a qualidade e o sabor da comida servida por lá, que justifica a longevidade e fama da casa. “É uma comida mineira muito bem feita, servindo aquele tanto de refeições que eles servem lá mantendo a qualidade é muito impressionante”.

Serviço

Rua Mandacarú, 260, Loja 1, Trevo
De terça a sábado, das 11h às 22h
Domingo, das 11h às 17h

Taberna Baltazar

Língua é um dos petiscos mais tradicionais da taberna Baltazar
Língua é um dos petiscos mais tradicionais da taberna Baltazar Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press

Um dos endereços tradicionais da Serra, bairro na Região Centro-Sul da cidade, é o Baltazar. Com mais de 70 anos, a casa portuguesa é conhecida por muitos pratos, mas sobretudo pelos preparos com bacalhau. “Acho que é um clássico de Belo Horizonte que merece ser destacado”, conta Juliana, que se diz uma amante da comida francesa e também da portuguesa.

Serviço

Rua Oriente, 571, Serra
(31) 7145-7597
De terça a sexta, das 16h à 00h
Sábado, das 11h30 às 23h
Domingo, das 11h30 às 17h30

Pacato

Bife de sereno do restaurante Pacato
Bife de sereno do restaurante Pacato Victor Schwaner/Divulgação

“Tem também os restaurantes da nova geração, que eu respeito e gosto muito”, nesse sentido, a chef e historiadora destaca o Pacato, do chef Caio Soter, que fica no Lourdes, Região Centro-Sul de BH. A casa serve comida mineira contemporânea, com o uso de muitas técnicas internacionais. É uma experiência inovadora que atrai, além de belo-horizontinos, muitos turistas.

Serviço

Rua Rio de Janeiro, 2735, Lourdes
(31) 98324-8736
De quarta a sexta, das 12h às 15h e das 19h às 23h
Sábado, das 12h às 16h e das 19h às 23h
Domingo, das 12h às 16h

Birosca

Galinhada Mentirosa é um prato do Birosca feito com risoni, galinha caipira, quiabo, coraçãozinho e abóbora
Galinhada Mentirosa é um prato do Birosca feito com risoni, galinha caipira, quiabo, coraçãozinho e abóbora Victor Schwaner/Divulgação

Outra casa destacada como especial e fruto do trabalho da nova geração é o Birosca, da chef Bruna Martins. A casa fundada no Santa Tereza, Região Leste de BH, se mudou recentemente para o Lourdes, na Região Centro-Sul. O novo cardápio continua colocando ingredientes mineiros no lugar de protagonismo, assim como o restaurante se propôs a fazer ao longo de seus mais de 10 anos de existência.

“Ela foi uma pioneira nesse posicionamento da mulher na gastronomia. Acho legal essa relação com ela, de aprender com uma pessoa mais nova. É uma menina inquieta, criativa, e essa inquietude dela é muito legal, acho importante para nossa cena gastronômica”, destaca Juliana Duarte.

Serviço

Rua São Paulo, 2003, Lourdes
De terça a sábado, das 12h às 23h
Domingo, das 12h às 16h

