Onde comem os chefs? Veja os restaurantes favoritos da chef Juliana Duarte

Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.

A história e a gastronomia caminham lado a lado, mas não é fácil encontrar por aí uma casa que faça uso da história para compor seu cardápio. É exatamente isso que a chef e historiadora Juliana Duarte faz em seu restaurante, a Cozinha Santo Antônio.

No menu da casa, os clientes encontram itens como “Ensaio para Frieiro”, em homenagem ao escritor Eduardo Frieiro, nome importante na história da cultura alimentar de Minas. O “Maria da Cruz”, um dos pratos de grande sucesso na casa, composto por carne de gado Curraleiro assada, requeijão moreno, mandioca na manteiga de garrafa, milho tostado, pimenta-passarinho e caldo da própria carne, faz referência à Maria da Cruz, uma “rebelde” do século 18.

Em entrevista ao Podcast Degusta, Juliana Duarte contou os lugares que gosta de ir na cidade em seu tempo livre. Ah, essas dicas são perfeitas para quem gosta, além de comida boa, de lugares simbólicos em termos de cultura e gastronomia. Vale destacar que alguns estabelecimentos podem estar de férias ou funcionando em horários especiais neste período. Confira:

Mercado central

Como uma boa belo-horizontina, Juliana é apaixonada pelo Mercado Central. “O cheiro de lá já nos inspira”, destaca. Além de apreciar as degustações de produtos tradicionais, Juliana chama a atenção para o Comercial Sabiá, mais especificamente para a broa de fubá com queijo vendida por lá. “O melhor é quando você tem a sorte de estar quentinha”.

Outro prato muito famoso no Mercado é o fígado com jiló, e o favorito da chef e historiadora é feito no Rei do Torresmo. Ela também diz ter tido o hábito de ir ao Mercado aos domingos para passear e degustar várias delícias.

Serviço

Avenida Augusto de Lima, 744, Centro

(31) 3274-9434

De segunda a sábado, das 8h às 18h

Domingo, das 8h às 13h

Sushi Naka

Sushi Naka é uma clássica casa de cozinha japonesa em BH Sushi Naka/Divulgação

Um outro clássico da cidade, mas de culinária japonesa, é o Sushi Naka, que fica na Região da Savassi. Reconhecido como um dos restaurantes de culinária japonesa pioneiros de BH, ele também é um dos favoritos da chef Ju Duarte.

Serviço



Avenida Afonso Pena, 2828, Savassi

(31) 3287-2714

De terça a sexta, das 11h às 14h e das 18h às 22h

Sábado e domingo, das 11h às 14h30 e das 18h às 22h



Xapuri

Lombo, arroz, tutu, batatas coradas e couve do restaurante Xapuri Qu4rto Studio/Divulgação

Quando o assunto é culinária mineira, o Xapuri, localizado na Região da Pampulha, é referência. Fundado por uma das figuras mais notórias e marcantes da história dessa cultura alimentar, dona Nelsa Trombino (já falecida), o restaurante é hoje comandado pelo seu filho, Flávio Trombino.



“É engraçado que quando ele apareceu a gente tinha quase que uma resistência para ir nele. Pensavam ‘ah, sair de casa para comer comida mineira”, explica Ju, destacando, entretanto, a qualidade e o sabor da comida servida por lá, que justifica a longevidade e fama da casa. “É uma comida mineira muito bem feita, servindo aquele tanto de refeições que eles servem lá mantendo a qualidade é muito impressionante”.

Serviço



Rua Mandacarú, 260, Loja 1, Trevo

De terça a sábado, das 11h às 22h

Domingo, das 11h às 17h



Taberna Baltazar

Língua é um dos petiscos mais tradicionais da taberna Baltazar Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press

Um dos endereços tradicionais da Serra, bairro na Região Centro-Sul da cidade, é o Baltazar. Com mais de 70 anos, a casa portuguesa é conhecida por muitos pratos, mas sobretudo pelos preparos com bacalhau. “Acho que é um clássico de Belo Horizonte que merece ser destacado”, conta Juliana, que se diz uma amante da comida francesa e também da portuguesa.

Serviço



Rua Oriente, 571, Serra

(31) 7145-7597

De terça a sexta, das 16h à 00h

Sábado, das 11h30 às 23h

Domingo, das 11h30 às 17h30

Pacato

Bife de sereno do restaurante Pacato Victor Schwaner/Divulgação

“Tem também os restaurantes da nova geração, que eu respeito e gosto muito”, nesse sentido, a chef e historiadora destaca o Pacato, do chef Caio Soter, que fica no Lourdes, Região Centro-Sul de BH. A casa serve comida mineira contemporânea, com o uso de muitas técnicas internacionais. É uma experiência inovadora que atrai, além de belo-horizontinos, muitos turistas.

Serviço



Rua Rio de Janeiro, 2735, Lourdes

(31) 98324-8736

De quarta a sexta, das 12h às 15h e das 19h às 23h

Sábado, das 12h às 16h e das 19h às 23h

Domingo, das 12h às 16h

Birosca

Galinhada Mentirosa é um prato do Birosca feito com risoni, galinha caipira, quiabo, coraçãozinho e abóbora Victor Schwaner/Divulgação

Outra casa destacada como especial e fruto do trabalho da nova geração é o Birosca, da chef Bruna Martins. A casa fundada no Santa Tereza, Região Leste de BH, se mudou recentemente para o Lourdes, na Região Centro-Sul. O novo cardápio continua colocando ingredientes mineiros no lugar de protagonismo, assim como o restaurante se propôs a fazer ao longo de seus mais de 10 anos de existência.

“Ela foi uma pioneira nesse posicionamento da mulher na gastronomia. Acho legal essa relação com ela, de aprender com uma pessoa mais nova. É uma menina inquieta, criativa, e essa inquietude dela é muito legal, acho importante para nossa cena gastronômica”, destaca Juliana Duarte.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Serviço



Rua São Paulo, 2003, Lourdes

De terça a sábado, das 12h às 23h

Domingo, das 12h às 16h

